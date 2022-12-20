世足賽／法國門將交棒：姆巴佩領導未來國家隊

新生代球星姆巴佩將扛起領導法國隊的重任。（美聯社）

法國爭冠失利，未能成為世界盃足球 賽史上第3支連霸球隊，隊長洛里斯（Hugo Lloris）賽後感觸良多，認為未來領導國家隊的重任，將由新生代球星姆巴佩（Kylian Mbappe）扛起。

洛里斯在2018年俄羅斯世足賽完成國家隊百場出賽紀錄，也抱回隊史第2座冠軍，已在國家隊出賽145場；這位35歲門將表示，卡達世足賽代表「即將進入職業生涯最後階段的球員」，把棒子交給「以姆巴佩為首的新生代」。

他說：「姆巴佩在本屆賽事展現強大領導能力，在冠軍戰更是如此。」

法國在冠軍戰一度0：2落後阿根廷，硬是拚到延長賽3：3平手，最後在PK大戰落敗；洛里斯用「拳擊賽」形容這場全球矚目的賽事，他表示，法國遭重創後不斷反擊，未有放棄的想法，最後由PK戰決定勝敗，這總是很殘酷的事。

阿根廷在PK戰以4：2獲勝，包括正規賽已經攻進兩球的梅西 （Lionel Messi），在PK戰率先破網，洛里斯說：「必須祝賀阿根廷，他們踢出偉大的的冠軍戰。」

法國輸球後，洛里斯當然心情不好，暫時不想談論自己在國家隊的未來，坦言「我們沒有多少力氣了，只想趕快回到家人身邊。」