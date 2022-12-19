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世足賽／迎接梅西回家 阿根廷放假一天舉國歡慶

中央社／布宜諾斯艾利斯19日專電
18日卡達世界盃冠軍戰阿根廷擊敗法國後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯景點方尖碑湧入超過百萬民眾，齊聚歡慶，民眾爬上方尖碑的圍牆，慶祝梅西為大家帶回36年來的第3座冠軍獎盃。（中央社）
18日卡達世界盃冠軍戰阿根廷擊敗法國後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯景點方尖碑湧入超過百萬民眾，齊聚歡慶，民眾爬上方尖碑的圍牆，慶祝梅西為大家帶回36年來的第3座冠軍獎盃。（中央社）

拿下卡達世界盃足球賽金盃的梅西與阿根廷代表隊即將歸國，阿根廷政府19日下午緊急宣布20日定為國定假日，讓阿根廷民眾一起和勇奪卡達世足賽的代表隊共同慶祝。

阿根廷足球隊將在當地時間20日凌晨歸國，並入住阿根廷足球協會中心（AFA），預計總教練斯卡洛尼當天將帶領隊員乘坐大巴士，一路駛向首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最終目的為方尖碑，將舉辦慶祝活動。

逾百萬人湧入阿根廷首都布宜諾斯艾利斯七九大道及方尖碑，歡慶阿根廷拿下世足賽冠軍，...
逾百萬人湧入阿根廷首都布宜諾斯艾利斯七九大道及方尖碑，歡慶阿根廷拿下世足賽冠軍，民眾到天黑後仍持續湧現，心情高昂雀躍，施放煙火，不停唱著加油歌。（中央社）

阿根廷政府宣布，除了銀行與聯邦公共收入管理局營業至中午12點外，其餘民營企業依照國定假日規定放假。

阿根廷代表隊尚未確定是否與阿根廷總統艾柏托．費南德斯（Alberto Fernandez）會面，阿根廷代表隊不希望勇奪世界盃冠軍獎盃的喜悅被政治化，阿根廷政府多次表示，尊重教練與球員的想法。

如同全球藍白足球迷期待，阿根廷摘下第3座世足賽金盃。逾百萬民眾湧現阿國首都布宜諾...
如同全球藍白足球迷期待，阿根廷摘下第3座世足賽金盃。逾百萬民眾湧現阿國首都布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑及七九大道歡慶，國旗飄揚榮耀阿根廷。（中央社）

據阿根廷國家通訊社泰蘭社（telam）報導，已有數十位球迷在阿根廷足球協會中心外搭帳棚守候。一名從事建築業的球迷奧赫達（Maximiliano Ojeda）花了一星期建造一座高3公尺、重180公斤的大力神盃，他說謝謝老闆的支持，才能打造這座巨大的獎盃，期待能讓阿根廷代表隊的球員看見。

阿根廷最終以PK戰4比2勝出法國，拿下卡達世界盃足球賽冠軍，睽違36年奪得隊史第3冠，梅西得到第2座金球獎，阿根廷門將馬丁內斯（Emiliano Martínez）榮獲金手套獎，中場球員費南德斯（Enzo Fernandez）拿下最佳年輕球員獎。

阿根廷隊18日在卡達世界盃冠軍戰擊敗法國後，民眾開著車，開著窗，沿途與相遇的人車...
阿根廷隊18日在卡達世界盃冠軍戰擊敗法國後，民眾開著車，開著窗，沿途與相遇的人車高聲大喊「好樣的，阿根廷」。（中央社）

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