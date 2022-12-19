世足賽／梅西vs.馬拉度納 誰是阿根廷最偉大10號

兩位球迷分別穿著梅西與馬拉度納頭像的T恤。（路透）

梅西 （Lionel Messi）率領阿根廷隊贏得世界盃 冠軍，複製了馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃上的成功。梅西是否超越了馬拉度納？阿根廷球迷的觀點並不一致。

決賽中，62歲的阿尼巴爾身穿一件印著馬拉度納名字的球衣。他賽後激動地說：「馬拉度納和梅西是一樣偉大的球員，但馬拉度納是唯一的，是不可替代的。馬拉度納就是阿根廷，阿根廷就是馬拉度納。」

和他坐在一起的卡洛斯·維加則表示，馬拉度納和梅西如同「孿生兄弟」。他回避誰更偉大的問題，只是說：「馬拉度納已經不在了，梅西是地球上最偉大的球員。」

45歲的維加說：「馬拉度納有著很強的個性，梅西稱得上完美無瑕。但馬拉度納不僅僅代表著足球，他對於整個社會來說，代表著很多東西，尤其他代表著底層人民的希望。」

阿尼巴爾是博卡青年俱樂部的球迷，而博卡青年早已成了馬拉度納的代名詞。阿尼巴爾曾經在博卡青年俱樂部主場觀看過馬拉度納的比賽，談到偶像，他幾乎掉下眼淚：「我想念馬拉度納。」

和他們一起的朱莉安娜37歲，面對誰更偉大的問題，她說：「對我來說，是梅西，因為我太愛梅西了。馬拉度納是那個時代最偉大的球員，但梅西是現在最偉大的球員。事實上我認為兩個人是無法放在一起比較的，因為兩個人所處的時代不一樣。」

朱莉安娜還說：「對於阿根廷人來說，馬拉度納將接力棒傳給了梅西，梅西現在正將接力棒傳給下一代球員。他們共同締造了偉大的阿根廷隊。」

三個20多歲的年輕人塞希爾、麥坎西和萊安德羅同時走出賽場，他們的意見也不太一樣。

塞希爾說：「不管是馬拉度納、比利（Pele）還是C羅 (Cristiano Ronaldo)，梅西全部超越了。在這場決賽之前，馬拉度納比梅西強，但決賽過後，已經不需要爭論了。」

麥坎西說：「梅西其實根本不需要贏得今天的比賽，他早就是最好的球員了。」

萊安德羅說：「梅西太神奇了，他是最偉大的。」不過他同時強調：「馬拉度納相當於我的母親，梅西相當於我的父親，你無法在父母之間選擇一個更好的。」

聽到朋友這些折中的話，塞希爾顯然不同意，他用手比劃著說：「梅西高出一截！」

一對帶著嬰兒觀看比賽的年輕夫婦幾乎異口同聲地答道：「當然是梅西！梅西不僅超越了馬拉度納，而且超越了歷史上出現過的所有球星，梅西是有史以來最偉大的球員。以前可能會存在爭論，但今晚過後，這個問題不需要爭論了。」

金光閃閃的盧賽爾體育場外，在浩浩蕩蕩的散場球迷中，隨處可見身穿10號球衣的阿根廷球迷，背後的名字幾乎都是「梅西」，這時候你會意識到，作為曾經的10號，馬拉度納已經走遠了。其實轉念一想，誰更偉大的問題答案非常明顯：年齡略大的阿根廷球迷，尤其看過馬拉度納比賽的人，肯定偏愛馬拉度納；而年輕一代，看著梅西的比賽長大，加上生活在這個信息傳播手段極度發達的時代，注定是偏向梅西的。

距離馬拉度納帶領阿根廷奪冠已經過去了36年，一代球王去世也已經兩年了，他能夠經常被人提起，本身就證明了他的偉大。他同樣不需要和梅西比較，就像馬拉度納從來不屑于超越任何人。