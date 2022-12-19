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世界盃讓浙江義烏訂單翻倍 經濟率先復甦

記者陳言喬／即時報導
浙江義烏的世界盃周邊產品出口旺盛。（中新社）
浙江義烏的世界盃周邊產品出口旺盛。（中新社）

阿根廷在卡達世足賽奪冠，中國男足雖然未到場，但中國製造卻在世界盃賽場搶盡風頭。尤其是以小商品為銷售重點的浙江義烏，靠著世界盃的商品訂單，經濟率先復甦。

新京報報導，義烏小商品企業訂單增長100%以上，有些甚至增長200%。義烏國際商貿城中，與世界盃相關的足球、各國球隊球衣、各國國旗，以及助威喇叭、鼓、大力神盃紀念品等周邊產品琳瑯滿目。有商戶表示，「賣的最好的就是世界盃產品」。

獲得卡達世界盃足球授權的浙江升騰體育用品負責人吳君勇稱，「授權我的球接近100萬顆，手上的訂單增長了100%以上。」專門販售球衣的商家表示，相比起去年（2021年）來說，訂單量可能有一到二倍增長。

生產獎盃、獎牌的企業家葉德模稱，抓住世界盃機會，銷售額為前兩年的總和。從今年4月起就陸續接到來自卡達的訂單，直到今年10月份還在生產。「今年海運物流成本整體下降，訂單翻倍增長。」能夠透過世界盃這樣有影響力的賽事，讓中國製造、義烏製造走向世界，內心驕傲自豪。

中國媒體報導，卡達世界盃期間，有70%的周邊商品來自浙江義烏。浙江義烏的微小企業在經歷疫情市場「寒冬」後，用「中國力量、中國速度、中國製造」快速回暖經濟。中新網日前報導，今年前11個月，浙江義烏進出口總值達4422.2億元人民幣，較去年增長24.1%。

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