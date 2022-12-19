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歐美群星瘋世足 她緊張「吃手手」他穿球衣致敬梅西

記者蘇詠智／即時報導
阿根廷裔的卡蜜兒莫隆尼開心祖國贏得世足冠軍。圖／摘自IG
阿根廷裔的卡蜜兒莫隆尼開心祖國贏得世足冠軍。圖／摘自IG

世界盃足球賽的冠亞軍之爭，戰況高潮迭起，讓電視螢幕前看轉播的觀眾心裡隨之七上八下，就連知名大牌也不例外。運動風氣更盛的歐美國家，不少紅星也是世足賽冠亞軍之戰的觀眾，看得心臟砰砰跳，奧斯卡影后瑞絲薇絲朋更是邊看邊咬指甲，還把自己「吃手手」的畫面發布在社群網站上。

雖然美國並非傳統足球大國，瑞絲薇絲朋仍沒放過欣賞世足冠軍賽的機會，邊看邊在社群網站上發布即時動態，當最後阿根廷贏了PK、確定登上冠軍寶座，瑞絲也開心在圖文中打了個大大的「哇」，並且標註阿根廷足壇之神梅西，分享他帶領國家隊拿下冠軍的喜悅。

瑞絲薇絲朋看世足冠軍賽看到「吃手手」。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋看世足冠軍賽看到「吃手手」。圖／摘自IG

高頭大馬的艾希頓庫奇，也是梅西的粉絲，不僅發布自己身穿阿根廷球衣的照片，還寫上「為了梅西」。阿根廷封王也令李奧納多狄卡皮歐的前女友卡蜜兒莫隆尼非常開心，發出喜不自勝表情的圖文，原來卡蜜兒的爸媽都是阿根廷人，儘管他在洛杉磯出生、長大，卻沒有忘記自己的根本。

艾希頓庫奇穿上阿根廷球衣致敬梅西。圖／摘自twitter
艾希頓庫奇穿上阿根廷球衣致敬梅西。圖／摘自twitter

分別來自加拿大和澳洲的萊恩雷諾斯與休傑克曼，固然在「X戰警」系列中的角色是互相鬥嘴，卻不約而同在社群網站上大讚世足冠軍賽踢得漂亮，是場精彩的比賽。萊恩其實曾經為了實境節目「小球會大明星」而買下英國歷史古老的職業球隊，成為老闆之一，因此對於足球事務並不陌生。

社群網站 梅西 足球

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