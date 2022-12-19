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馬斯克與庫許納一起在卡達看世足冠軍賽 網路熱議

紐時：抗議清零政策的推特中文發文 遭情色廣告淹沒

8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家霸氣贈大電視

編譯羅方妤／即時報導
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。(擷自推特)
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。(擷自推特)

英國太陽報報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。照片被網友拍下並在社交媒體推特（Twitter），還被轉發了超過5000次，這位名叫貝哈爾（Carlos Bejar）的83歲老翁也因此獲得家具賣場零售商Fravega致贈55吋大螢幕電視，讓他能在家觀賞世足賽冠軍戰。

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）指出，貝哈爾是位死忠足球迷，他告訴當地媒體，他喜歡在家電用品店外看球賽；家中沒有有線電視，而這間店距離他家僅40公尺。他說：「它有個超大螢幕，它有個優勢，用它觀賞球賽就像身處球場。」

貝哈爾也說，他帶的折疊椅是他母親遺留下來的，他相信這會帶來好運。但出人意料的是，儘管貝哈爾獲贈大螢幕電視，他仍打算在家電用品店外觀賞世足賽冠軍戰。

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