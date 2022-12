8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家霸氣贈大電視

英國 太陽報報導,阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外,近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子,坐在賣場外觀賞卡達世足賽。照片被網友拍下並在社交媒體推特(Twitter),還被轉發了超過5000次,這位名叫貝哈爾(Carlos Bejar)的83歲老翁也因此獲得家具賣場零售商 Fravega致贈55吋大螢幕電視,讓他能在家觀賞世足賽冠軍戰。

紐西蘭先驅報(The New Zealand Herald)指出,貝哈爾是位死忠足球 迷,他告訴當地媒體,他喜歡在家電用品店外看球賽;家中沒有有線電視,而這間店距離他家僅40公尺。他說:「它有個超大螢幕,它有個優勢,用它觀賞球賽就像身處球場。」

貝哈爾也說,他帶的折疊椅是他母親遺留下來的,他相信這會帶來好運。但出人意料的是,儘管貝哈爾獲贈大螢幕電視,他仍打算在家電用品店外觀賞世足賽冠軍戰。

Meet 83-year old Carlos Bejar, a retired football fan, who doesn't own a TV. He went viral in Argentina for watching all of their World Cup games in front of a shop window. The store decided to offer him a TV so that he could watch the final at home pic.twitter.com/qh6z3ORLPF