世足賽／什麼都漲 阿根廷2冠隔36年 冠軍獎金狂漲15倍

阿根廷奪冠獎金4200萬美元。 （美聯社）

阿根廷奪得世界盃 足球賽冠軍，抱回4200萬美元高額獎金，相比隊史前一冠的36年前狂飆15倍，時代在走，世界盃獎金也隨全球物價瘋狂飆漲中。

世界盃於1982年開始公布獎金額度，該年冠軍義大利 抱回220萬美元，接下來幾年都維持穩定攀升，依序是1986年阿根廷280萬美元、1990年西德350萬美元、1994年巴西 400萬美元、1998年法國600萬美元、2002年巴西800萬美元。

2006年開始出現爆炸性成長，該年冠軍義大利抱回高達2000萬美元的獎金，2010年西班牙3000萬美元、2014年德國3500萬美元、2018年法國3800萬美元，再到今年已經成長至4200萬美元。

本屆獎金總額高達4.4億美元，除了阿根廷的4200萬美元之外，亞軍法國為3000萬美元，季軍克羅埃西亞拿到2700萬美元，第4的摩洛哥有2500萬美元；第5到8名的荷蘭、巴西、葡萄牙、英格蘭有1700萬美元，第9到16名的球隊包括日本、南韓，也有1400萬美元，至於在分組賽出局的球隊也有900萬美元。

選手可以從這筆獎金中分到多少，要視各國足協與選手之間的協議而定，像是上屆冠軍法國就透露約有3成將用於發給選手，換算下來每名選手將領到約35萬美元。