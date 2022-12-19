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世足賽／金靴獎姆巴佩 帽子戲法難回天 遺憾「銀」恨

編譯孫梁／綜合18日電
法國姆巴佩在決賽大演帽子戲法，不僅替法國踢進追平分，PK賽也穩穩拿下第一點，可惜最後還是屈居亞軍。（路透）
法國姆巴佩在決賽大演帽子戲法，不僅替法國踢進追平分，PK賽也穩穩拿下第一點，可惜最後還是屈居亞軍。（路透）

法國隊超級球星姆巴佩(Kylian Mbappé)在世界盃的決賽中，與阿根廷隊比賽時上演帽子戲法，並榮獲金靴獎，踢出一場沒有冷場的戲劇性大戰，但遺憾的是球隊奪得銀牌，沒有衛冕成功。

法國隊是與阿根廷隊以3：3戰平後，在PK大戰中失敗。在現場觀球的法國總統馬克宏賽後來到休息室安慰姆巴佩，球隊主教練表示：「姆巴佩在決賽中留下自己的印記。」

衛冕戰中姆巴佩是法國隊迫切需要的領袖，球隊兩次落後又兩次扳平，以2比0落後對手時，他的兩個進球使決賽進入加時賽，加時賽中落後10分鐘後，他的又一個12碼球罰進再度將比分扳平。

姆巴佩是世界杯決賽史上第二個上演帽子戲法的人，第一個是1966年英格蘭隊的前鋒赫斯特(Geoff Hurst)。

姆巴佩以打進八球成為本屆世界杯的最佳射手，他帶著金靴獎離開卡達。23歲的姆巴佩追平了巴西球星比利的世界盃12個進球，比利和姆巴佩都是在未滿20歲時，首次贏得世界盃的冠軍，比利是1958年，姆巴佩是2018年。

爭取衛冕的姆巴佩在場上受到法國球迷的鼓勵，他們呼喊「噢嘞，噢嘞」(Olé, Olé)，但阿根廷球迷則是朝他起哄。

在打入兩個扳平的進球後，姆巴佩衝到前半場尋找戰機，但他在飛奔期間身體不平衡，致使射門過高。在加時賽中將比分再度扳平後，姆巴佩試圖尋找第四次進球，他傳入禁區的球險些被替補前鋒姆亞尼(Randal Muani)頂入球門，失去了獲勝的最後戰機，兩隊進入PK大戰。

點球決勝負中姆巴佩率先出場，以穩定軍心，他罰進第一個球，但接下來兩位隊友沒有罰中。阿根廷隊的梅西也是率先主罰，全隊是四罰四中，法國隊最終以4：2輸掉點球大戰。

比賽結束後阿根廷隊在場上歡呼勝利，姆巴佩很快離場進入休息室，癱坐在椅子上，拉起球衣遮住自己的臉，掩藏失落的情緒。決賽結束後許久他才離開球場，路上低頭不語，而此時梅西是將冠軍獎盃抱在手中。

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卡達世足賽落幕，阿根廷梅西（左）獲得金球奬、隊友馬丁尼茲（中）獲得金手套獎，法國姆巴佩（右）獲得進球最多的金靴獎。（歐新社）

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