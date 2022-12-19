世足賽／驚艷全球卻爭議不斷 卡達主辦「漂白」形象？

卡達世界盃創下許多紀錄，第一次在中東舉辦，第一次在12月舉行；但也留下包括性別歧視、禁酒令等等爭議。（路透）

2022年國際足球 總會(FIFA)在卡達(Qatar)舉行的世界盃足球賽(World Cup)冠軍爭奪戰，阿根廷隊與法國隊纏鬥到延長賽結束仍為3：3平手，最後在PK戰裡阿根廷隊終於以4：2勝出。在盧塞爾體育場(Lusail Stadium)舉行的這場強強對決，過程緊張刺激，吸引破紀錄人數收看轉播。

回顧今年世足賽，從小組賽階段開始就非常激烈，比賽結果頻爆冷門，包括阿根廷隊老將梅西 (Lionel Messi)、法國隊後起之秀姆巴佩(Kylian Mbappe)等在內的球員，則有令人刮目相看的精采個人表現。

自從國際足球總會在2010年宣布2022年世足賽將在卡達舉行以來，與運動領域之外的爭議始終不斷。例如國際足球總會官員爆發收賄醜聞，以及足球發展史相對有限的卡達是否真有能力舉辦規模龐大的國際賽事等。

屬於沙漠氣候的卡達，夏季特別炎熱，歷年來都在6月至7月間舉行的比賽時程，因此變得不可行，最後敲定延至11月至12月間登場，但歐洲地區的足球協會則認為如此異動打亂了原本的行程規畫。

2022年世足賽也是近幾屆比賽裡，受到最多政治檢視的一次，國際社會的政治發展真實反映在世足賽期間，例如國際足球總會揚言要對戴著支持男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益臂章的球隊祭出違章黃卡、德國 隊球員開賽前以手捂嘴抗議卡達政府侵犯人權，摩洛哥隊擊敗比利時隊之後，比利時則發生某些摩洛哥球迷暴動的事件。

英國衛報(The Guardian)報導，自從國際足球總會將2022年世足賽舉辦權交給卡達以來，累計6500名絕大多數來自南亞國家的移工，在各種施工建設過程中喪生。

世足賽開幕典禮上，卡達國王塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)歡迎世界各國來賓時呼籲民眾「把意見分歧擺在一邊」，「以人道、文明的方式彼此溝通」。

卡達世足賽閉幕，各界對於主辦國表現是成是敗才要開始。卡達是否在超越體育的範疇之外取得成功，問題頗為複雜。支持卡達的人士認為，卡達提升基礎建設、啟用尖端環保設計、卡達向世人展現現代化面貌、世足賽拉到中東舉行有助於建立文化橋樑等都是正面結果。但反對派人士則說，移工在卡達遭到不平等待遇、世足賽設施造價高達2000億元以及卡達利用世足賽「漂白」國際形象。