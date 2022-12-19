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世足賽／史上首次跨3國 2026世足 美加墨接手主辦

記者顏伶如／綜合報導
2026年世足賽將由美加墨三國合辦，三國代表從卡達代表（中）手中接過象徵主辦權的FIFA足球。（路透）
2026年世足賽將由美加墨三國合辦，三國代表從卡達代表（中）手中接過象徵主辦權的FIFA足球。（路透）

阿根廷隊與法國隊18日冠軍爭霸賽之前，2026年世界盃足球賽聯合主辦國美國、墨西哥加拿大代表團，在卡達完成了主辦權交接儀式。再過不到三年半即將展開賽程的2026年世足賽，比賽將於11個美國城市、3個墨西哥城市以及2個加拿大城市登場。

美國駐聯合國大使格林菲德作為拜登總統的代表，象徵性的接下主辦權。她說，已經迫不及待要歡迎全世界的球迷前來歡聚。她告訴卡達駐聯合國大使席卡哈說，美國將追求卡達設下的高標準。席卡哈傳授經驗說，主辦世界盃宗旨，就是要團結各個國家和民眾，留下長久的友誼。

透過數字統計可以看出，2026年世足賽特殊之處在於：

●這是世足賽史上第一次將比賽地點橫跨到三個國家，也是美國第二次舉辦世足賽，墨西哥則是第三次舉辦。

●將有48個隊伍參加2026年世足賽。

●賽程包括80場比賽，比今年卡達世足賽的64場比賽多出16場。

●2026年將是國際足球總會(FIFA)第23次舉辦世界盃足球賽(Soccer World Cup)，賽程將於2026年年中揭開序幕。

●11個舉辦比賽的美國城市包括亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯市、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、舊金山、西雅圖。墨西哥城市包括墨西哥市、瓜達拉哈拉(Guadalajara)和蒙特雷(Monterrey)，加拿大城市則為多倫多、溫哥華。

●共有60場比賽將在美國舉行，其他20場小組賽比賽則在墨西哥與加拿大登場。

●2026年世足賽估計將為北美地區帶來50億元經濟商機。

●根據國際足球總會初步安排，48個隊伍將分成16組進行小組賽，每個小組賽產生的前兩名將可晉級，接下來32個隊伍將採單場淘汰制(single elimination)，只要輸掉一場比賽便將出局；但賽制尚未定案。

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