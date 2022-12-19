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世足賽／神盃+金球 梅西「黑袍」登基 個人榮耀封頂

編譯潘勛／綜合18日電
阿根廷名將梅西穿上黑色卡達袍手握大力神盃。（路透）
阿根廷名將梅西穿上黑色卡達袍手握大力神盃。（路透）

「還想為阿根廷多踢幾場」

世界足球巨星、阿根廷名將梅西18日助國家隊摘下卡達世界盃冠軍，個人榮獲最佳球員金球獎，同時創下多項新紀錄，如五屆出賽26場等，梅西的榮耀、聲譽來到新高點，但梅西表示，自己願以新科世界冠軍的身分，為阿根廷國足、球迷多踢幾場球，還沒打算退休。

美聯社報導，梅西終於取得世界盃冠軍，為個人成為「史上最佳足球員」的頭銜，添加強而有力的籌碼；法國足球超級新星姆巴佩(Kylian Mbappe)肯定不想讓梅西躺著贏得大力神金盃，他個人獨進3球，演出帽子戲法，助法國隊在正規賽、延長賽由0：2、2：3追平，但命運註定，18日晚是梅西之夜，本屆是梅西的世界盃。

世界足球巨星、阿根廷名將梅西18日助國家隊摘下卡達世界盃冠軍，圖為隊友舉起梅西慶...
世界足球巨星、阿根廷名將梅西18日助國家隊摘下卡達世界盃冠軍，圖為隊友舉起梅西慶賀。（Getty Images）

進球及出賽場次 破紀錄

梅西為阿根廷隊出賽172場，進98球，隊史排名第一；另在世界盃得13分，超越巴西球王比利(Pele)；他在今年賽事進7球，超越前輩馬拉度納(Diego Maradona )1986年的5球。

對很多人來講，比利是無法超越的，他助巴西三奪世界盃冠軍；即使在梅西祖國阿根廷，很多人仍認為國家終極足球偶像是馬拉度納；過去15年左右，梅西只能與葡萄牙名將C羅(Cristiano Ronaldo)競爭這個世代最佳足球員的美譽。

梅西此前未能奪得足球界最高崇譽的大力神金盃，因此要與比利及馬拉度納競爭史上最偉大足球員，都差一口氣，這一點對C羅亦然。

直到18日，一切全然改觀。

卡達世界盃一直有種宿命感，就是梅西及阿根廷會登頂。35歲的梅西已到生涯末期，使盡渾身力氣及球技助球隊殺入決賽，與法國的決戰中遏制姆巴佩。正規賽前80分鐘，阿根廷以2：0領先，看似順風順水就要奪冠，但姆巴佩下半場火力全開，不讓梅西和阿根廷好過。

梅西（右）為阿根廷踢進第三分的瞬間。（美聯社）
梅西（右）為阿根廷踢進第三分的瞬間。（美聯社）

姆巴佩帽子戲法 擋不住

姆巴佩在第80分鐘、81分鐘連進兩球，讓賽事全然改觀；但在第108分鐘，梅西再進球，讓阿根廷再取得領先，儼然大局已定，只是姆巴佩第118分鐘因對方手球罰球破門，上演帽子戲法讓兩隊再度踢平。

來到PK生死戰，阿根廷隊蒙提爾(Gonzalo Montiel)踢進決定性的一球，確保梅西進入世界最佳萬神殿的地位，可能還證實梅西才是真正的史上最偉大(GOAT)球員。

梅西生涯出賽26場世足賽，打破德國巨星馬特烏斯(Lothar Matthäus)的紀錄。

梅西妻子安托內雅．羅庫索(左)及3個兒子與梅西在場上開心合影。 （取材自羅庫索I...
梅西妻子安托內雅．羅庫索(左)及3個兒子與梅西在場上開心合影。 （取材自羅庫索Instagram）

梅西 足球 世界盃

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