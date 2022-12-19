我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

2026世足 小組賽維持每組4隊、平局擬PK決勝負

體育新聞組／綜合報導

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥、加拿大合辦，屆時參賽隊伍將從32隊增至48隊，是歷年以來最大規模，據悉到時小組賽不排除維持每組4隊形式，且可能引進PK大戰決勝負。

中央社報導，原本現行制度小組賽每組4隊的模式有可能於2026年廢棄，國際足球總會（FIFA）正考慮在賽事第一階段分成16組、每組3隊。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）已表示，在目睹本屆世足小組賽爭奪晉級之路難分軒輊後，每組3隊的形式可能被推翻。

他說：「我們已經批准48隊分16組、每組3隊的形式，由每組前2名晉級淘汰賽階段。但本屆世足賽每組4隊賽制很成功，在歐洲國家盃等其他賽事看起來也很好，直到最後一場比賽的最後一分鐘才決定誰能晉級（淘汰賽階段），在這方面，每組4隊非常棒。」

「所以我們必須重新考慮和討論是否要開始推行，接下來的會議將納入議程。我們必須討論分16組、每組3隊，還是分12組、每組4隊比較好。」

如果每組有4隊，將有104場比賽，賽期至少得延長一周。

若分為每組4隊、共12組，除了每組前兩名可晉級，另外可從各組第3名球隊擇優8隊出線。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，國際足總也考慮在2026年世足小組賽平手比賽引進PK大戰決定勝負。

長期以來，國際足總技術發展部門負責人范巴斯登（Marco Van Basten）一直支持用PK大戰來協助情勢膠著的小組分出高下。

他告訴德國媒體「運動畫報」（Sport Bild），當賽事為每組3隊、每隊有兩個對手時，PK大戰的確可能是一種選項，因為「情況可能變得很膠著，舉例來說，如果某隊一場0：0踢平、另一場1：0獲勝，3隊最終積分和進球數可能都一樣」。

一般認為，目前的比賽形式可降低1982年「希洪之恥」（Disgrace of Gijon）重演的風險。當年西德對奧地利以1：0領先後，按此結果兩隊都能晉級，於是雙方接下來「擺爛」不認真踢，使得同日稍早擊敗智利的阿爾及利亞止步小組賽。

為免這種「默契球」再度發生，自1986年起，每組最後一輪比賽都會同時進行。

足球 墨西哥 運動員

上一則

梅西擁大力神盃 比利讚當之無愧

下一則

輸首戰仍奪冠 阿根廷史上第2 複製2010年西班牙戲碼

延伸閱讀

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡
展望2026世足 小組賽不排除引進PK

展望2026世足 小組賽不排除引進PK
世足賽／「魔笛」最終曲 莫德里奇帶季軍告別世足

世足賽／「魔笛」最終曲 莫德里奇帶季軍告別世足
世足賽／拿1.5億元代言卡達世足 貝克漢「神隱」挨批不做事

世足賽／拿1.5億元代言卡達世足 貝克漢「神隱」挨批不做事

熱門新聞

阿根廷奪得世界盃冠軍。(擷自FOX Soccer推特)

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

2022-12-18 12:57
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

2022-12-18 14:18
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24
圖為2022卡達世界盃的開幕演出。(中通社)

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

2022-12-18 20:42

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠