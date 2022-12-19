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變陣、換人 阿根廷技高一籌 梅西展現球王身手 捧起大力神盃

易起民
阿根廷王牌梅西（左）經此一役，正式加冕第三代球王。（美聯社）
阿根廷王牌梅西（左）經此一役，正式加冕第三代球王。（美聯社）

卡達世界盃足球賽決戰，阿根廷與法國隊在歷經常規與加時賽120分鐘後，打成3：3平手；最後在點球大戰中，法國隊罰丟2球，阿根廷則4球全進，以總比分7：5拿下冠軍，隊史第三次捧起大力神盃。阿根廷王牌梅西（Lionel Messi）本場打進2球，本屆世界盃踢入7球10助攻，獲得世界盃金球獎；更重要的是，經此一役，梅西正式加冕第三代球王，成為無可挑剔的世界第一人。

這場比賽蕩氣回腸、幾經反轉，絕對是世界盃決賽裡的經典之作。以下分析本場比賽的幾個決勝點。

1、阿根廷變陣 搶占先機

孫子兵法有云，「多算勝，少算不勝」。賽前的排兵布陣，法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）雖然換了幾名球員，但整體的打法框架沒改變，等於一手明牌亮給對手看。導致法國中場在上半場慘遭壓制，不僅進攻拿不住球，格里茲曼（Antoine Griezmann）毫無發揮，姆巴佩（Kylian Mbappé）、吉魯（Olivier Giroud）更是連觸球都寥寥無幾。

反觀阿根廷主帥卡帕尼（Lionel Scaloni）賽前主動變陣，讓前兩場因傷休息的「天使」迪馬里亞（Angel Di Maria）首發，立刻把左路給盤活了，前兩顆進球就是靠這個點打下的。

由於梅西在中路的威懾力，為左路的迪馬里亞創造了許多盤帶過人的空間。比賽第21分鐘，「天使」先是帶球突入禁區製造點球，由梅西罰進，阿根廷先馳得點；接著在第36分鐘，阿根廷發動快速反擊，阿利斯特（Alexis Mac Allister）橫傳，迪馬里亞跟進推射遠角破門，阿根廷取得2：0領先。

2、法狀態低迷 半場夢遊

前半場比賽，法國隊踢得懶洋洋地、跑動不積極，更是出現許多無謂的失誤，平白送給對手許多球權。

雖說賽前法國隊傳出多人罹患感冒，加上休息時間少一天，的確會影響狀態。但大戰當前，教練團應該要更加鼓舞球員精神、調動士氣，而不是任憑球員將這樣低迷的狀態帶到場上。

反觀阿根廷在場上踢得更積極、充滿激情，比賽動作也更流暢、失誤較少。阿根廷在這屆世界盃一路倒吃甘蔗，從第一場爆冷輸給沙烏地阿拉伯，到後來調整陣容、愈打愈好。尤其是全隊上下一心，都想為梅西爭取一座世界盃冠軍，這種凝聚力創造出強大的力量。

3、德尚自打臉 換人奏效

幸好，落後2球的德尚沒有坐以待斃，不到半場就拿下登貝萊（Ousmane Dembélé）與吉魯，換上了穆阿尼（Randal Kolo Muani）與圖拉姆（Marcus Thuram），讓他們用速度與活力，帶動了法國隊的攻勢。

第79分鐘，穆阿尼在禁區內遭放倒，法國隊獲得一顆點球，由姆巴佩罰進，扳回一城；沒想到97秒後，圖拉姆助攻，姆巴佩側身掃射再進一球，法國追成2：2平手。

此時，局勢倒向法國隊這邊，他們士氣正旺，而且剛換上4名球員，體力占有優勢，如果能乘勝追擊、再進一球，有機會殺死比賽。

4、梅西、姆巴佩 巨星效應

在比賽膠著時，陣中是否有一位超級巨星能打開局面，帶領球隊撐下去，這也是拿冠軍必備的條件之一。這場比賽，梅西、姆巴佩都做到了，盡到對球隊著責任，證明自己的價值。

延長賽第108分鐘，阿根廷勞塔羅（Lautaro Martinez）射門遭撲出，梅西補射取得3：2領先；眼看比賽就要結束了，法國隊加緊搶攻，姆巴佩射門打中阿根廷球員手部，獲判12碼罰球，他親自主罰，頂住壓力將球打進，完成帽子戲法。

相較於英格蘭的凱恩（Harry Kane）將第二顆點球踢飛，23歲的姆巴佩本場踢進了3顆12碼罰球，確實不簡單。

在最終的個人獎項方面，姆巴佩以9顆進球拿下金靴，梅西則獲得金球獎的榮譽肯定。

5、馬丁把關 點球勝算高

拖進點球大戰對法國極其不利。首先，阿根廷在8強靠點球大戰淘汰荷蘭，經驗更豐富；其次，法國場上的球員較年輕，心理素質還沒經過挑戰；最重要的是，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲點球的能力非常出色，此前他在國家隊面對13次點球撲出6顆，撲點成功率46%，這場比賽他再撲出一顆，為球隊拿下勝利。最後馬丁尼茲獲得本屆世界盃的金手套獎，實至名歸。

歷時一個月的卡達世界盃結束了，許多年後，人們談起這屆世足必定會用「梅西封王的那一屆」來稱呼它。

現實世界是殘酷的，很少有童話故事般的結局。可是梅西從少年得志，歷經國家隊屢屢失敗，到如今在卡達上演最後一舞，竟能夠克服重重困難、捧回金盃，不啻為足球世界真實上演的一齣美麗童話。

梅西 世界盃 足球

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