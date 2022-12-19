梅西封神 PK4：2 阿根廷36年後再奪金盃
卡達世界盃足球賽18日決賽，由衛冕的法國隊對上擁有梅西(Lionel Messi)的阿根廷隊，正規賽前80分鐘，阿根廷一直維持2:0領先，但風雲變幻莫測，法國隊姆巴佩(Kylian Mbappé)連進兩球扳平，延時賽阿根廷再進一球，但又被姆巴佩逼和，最後阿根廷在PK大戰以4:2勝出，奪得隊史第三冠；並演出一場梅西對決姆巴佩的夢幻大戰。
正規賽先進2球 延長賽再下1分 阿根廷一路領先
美聯社報導，這場比賽劇力萬鈞，梅西一開賽便火力四射，在隊友迪馬里亞(Angel Di Maria)被絆倒後，操刀罰球踢進，到第36分鐘又妙傳迪馬里亞攻破法國球門，中場休息前取得2:0領先。
進行到第80分鐘，阿根廷看似順風順水就要笑納大力神盃，但法國隊足球超級新星姆巴佩卻不想讓梅西等人稱心遂意，第80分鐘罰球踢進，接下來再第81分鐘勁射破網，也就是在97秒內連進兩球，讓比賽進入延時賽。
姆巴佩獨進三球 一路逼平阿根廷
但梅西體力十足，到第108分鐘點進法國球門，法國防守隊員雖把球掃出，但球已進入球門線，梅西踢進本場個人第二球，阿根廷取得3:2領先；但姆巴佩此時演出帽子戲法，靠罰球為法國隊踢進第三分，再次逼和，比賽進入PK生死戰。
姆巴佩與梅西在PK戰都為球隊踢進第一球，穩定軍心。但法國隊柯曼(Kingsley Coman)第二球被阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)撲下，法國隊瓊阿梅尼(Aurelien Tchouameni)第三球又踢偏沒進，終於讓阿根廷球員蒙提爾(Gonzalo Montiel)有機會結束比賽，把握第四球往左踢進，全場爆出狂熱歡呼。
史上最懸疑、最熱血冠軍戰
路透形容本場比賽不可思議，全場氣氛高昂，兩隊命運波折不斷，兩位明星球員梅西及姆巴佩都在最大舞台閃亮演出，讓卡達世界盃決賽變成史上最佳對決之一。
賽後梅西披上黑色的卡達袍，親吻、高舉金盃，終於拿到他足球生涯尚缺的大力神盃，晉身足球萬神殿。
35歲的梅西本場攻進兩球，法國新星姆巴佩則獨進三球，美聯社已封姆巴佩為梅西接班人。
梅西進入比利、馬拉度納神殿
美聯社另指出，不容爭議，梅西已躋身巴西球王比利(Pelé)以及阿根廷巨星馬拉度納(Diego Maradona)之列，進入世上最佳球員(GOAT)的小小俱樂部。誰才是最偉大，可讓足球迷再吵上一段時間。
但梅西與萄葡牙球員C羅(Cristiano Ronaldo)誰才是本世代最佳球員的爭論，似已分出高下；隨著梅西在自己戰績添上世界盃冠軍的榮銜，顯已位居C羅之上。
梅西榮獲本屆世足賽最佳球員金球獎，隊友馬丁尼茲取得金手套獎，而法國姆巴佩則取得進球最多的金靴獎。梅西賽後受訪，表示還沒想退休，要以世界冠軍身分多踢幾場球，世界足球先生的榮耀火炬還沒想傳給姆巴佩。
梅西五屆世界盃出賽26場，創下紀錄，賽後他對麥克風大吼「加油，阿根廷！」，另表示等不及要回國，目睹全國狂熱慶祝。
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