梅西封神 PK4：2 阿根廷36年後再奪金盃

阿根廷時隔36年，再度拿下大力神盃，締造奪得世足賽三次冠軍的難得紀錄。球王梅西舉起神盃時，場邊煙火四射，慶祝冠軍誕生。（美聯社）

梅西帶領隊友在台上舉起大力神盃，興奮慶祝為阿根廷拿下第三次的世界盃冠軍。（新華社）

卡達世界盃足球 賽18日決賽，由衛冕的法國隊對上擁有梅西 (Lionel Messi)的阿根廷隊，正規賽前80分鐘，阿根廷一直維持2:0領先，但風雲變幻莫測，法國隊姆巴佩(Kylian Mbappé)連進兩球扳平，延時賽阿根廷再進一球，但又被姆巴佩逼和，最後阿根廷在PK大戰以4:2勝出，奪得隊史第三冠；並演出一場梅西對決姆巴佩的夢幻大戰。

正規賽先進2球 延長賽再下1分 阿根廷一路領先

美聯社報導，這場比賽劇力萬鈞，梅西一開賽便火力四射，在隊友迪馬里亞(Angel Di Maria)被絆倒後，操刀罰球踢進，到第36分鐘又妙傳迪馬里亞攻破法國球門，中場休息前取得2:0領先。

進行到第80分鐘，阿根廷看似順風順水就要笑納大力神盃，但法國隊足球超級新星姆巴佩卻不想讓梅西等人稱心遂意，第80分鐘罰球踢進，接下來再第81分鐘勁射破網，也就是在97秒內連進兩球，讓比賽進入延時賽。

姆巴佩獨進三球 一路逼平阿根廷

但梅西體力十足，到第108分鐘點進法國球門，法國防守隊員雖把球掃出，但球已進入球門線，梅西踢進本場個人第二球，阿根廷取得3:2領先；但姆巴佩此時演出帽子戲法，靠罰球為法國隊踢進第三分，再次逼和，比賽進入PK生死戰。

法國新星姆巴佩18日決賽大演帽子戲法，個人獨進三球，也為自己獲取金靴獎，可惜仍未能助法國贏球，只能與大力神盃失之交臂。（新華社）

姆巴佩與梅西在PK戰都為球隊踢進第一球，穩定軍心。但法國隊柯曼(Kingsley Coman)第二球被阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)撲下，法國隊瓊阿梅尼(Aurelien Tchouameni)第三球又踢偏沒進，終於讓阿根廷球員蒙提爾(Gonzalo Montiel)有機會結束比賽，把握第四球往左踢進，全場爆出狂熱歡呼。

決勝PK賽，阿根廷門將馬丁尼(左)茲攔下關鍵一球，是阿根廷順利奪冠功臣。(路透) 阿根廷贏得世界盃史上第三座大力神盃，這一瞬間，梅西(10號)和隊友跪地歡呼慶祝。(路透)

史上最懸疑、最熱血冠軍戰

路透形容本場比賽不可思議，全場氣氛高昂，兩隊命運波折不斷，兩位明星球員梅西及姆巴佩都在最大舞台閃亮演出，讓卡達世界盃決賽變成史上最佳對決之一。

賽後梅西披上黑色的卡達袍，親吻、高舉金盃，終於拿到他足球生涯尚缺的大力神盃，晉身足球萬神殿。

主辦國卡達為阿根廷隊長梅西披上金黑色的罩袍，但有媒體批評披上罩袍使阿根廷傳統的藍白條紋球衣無法完全展現，這個動作令人感到突兀。（路透）

35歲的梅西本場攻進兩球，法國新星姆巴佩則獨進三球，美聯社已封姆巴佩為梅西接班人。

梅西進入比利、馬拉度納神殿

美聯社另指出，不容爭議，梅西已躋身巴西球王比利(Pelé)以及阿根廷巨星馬拉度納(Diego Maradona)之列，進入世上最佳球員(GOAT)的小小俱樂部。誰才是最偉大，可讓足球迷再吵上一段時間。

一代球王梅西榮譽榜 製表╱編譯中心

但梅西與萄葡牙球員C羅(Cristiano Ronaldo)誰才是本世代最佳球員的爭論，似已分出高下；隨著梅西在自己戰績添上世界盃冠軍的榮銜，顯已位居C羅之上。

梅西榮獲本屆世足賽最佳球員金球獎，隊友馬丁尼茲取得金手套獎，而法國姆巴佩則取得進球最多的金靴獎。梅西賽後受訪，表示還沒想退休，要以世界冠軍身分多踢幾場球，世界足球先生的榮耀火炬還沒想傳給姆巴佩。

梅西五屆世界盃出賽26場，創下紀錄，賽後他對麥克風大吼「加油，阿根廷！」，另表示等不及要回國，目睹全國狂熱慶祝。