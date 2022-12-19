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劉曉波也是球迷…梅西曾贈親筆簽名照 可惜來的太晚了

中央社／台北19日電
林子健為劉曉波索取梅西簽名照，打算要轉交劉曉波妻子劉霞。（取自林子健臉書）
林子健為劉曉波索取梅西簽名照，打算要轉交劉曉波妻子劉霞。（取自林子健臉書）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊在卡達世界盃足球賽抱走冠軍寶座後，他5年前相贈諾貝爾和平獎得主劉曉波親筆簽名照的往事也再度被人憶起，只是當年照片寄達時劉曉波已病逝，美事中有遺憾。

梅西的球迷遍及全球，旅居美國的中國異議作家余杰在阿根廷隊奪冠後在臉書透露，劉曉波生前也是梅西的球迷，並提到2017年梅西送給劉曉波簽名照的往事；中國政治評論人士莫之許則在推特貼出梅西當時贈與劉曉波的簽名照相片。

據港媒當時的報導，2017年7月初劉曉波保外就醫期間，香港民主黨黨員林子健獲知劉曉波是梅西的粉絲，特意寫信給巴塞隆納隊，盼索取梅西親筆簽名信，為劉曉波打氣；巴塞隆納隊回覆指會寄出梅西的簽名照。

只是照片未能在劉曉波病逝前寄達，林子健7月25日在臉書貼出照片說，終於收到梅西送給劉曉波的親筆簽名照，他會想辦法轉送給劉曉波的妻子劉霞，「希望這小小心意能帶來他們一家一點兒的安慰」。

2008年，劉曉波因參與起草呼籲促進中國民主化進程及公民權利的「零八憲章」而於同年12月8日以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」遭刑事拘留，之後因煽動顛覆國家政權罪獲刑11年。

2010年，劉曉波在獄中獲得諾貝爾和平獎，是首位獲得該獎的中華人民共和國公民；2017年6月，61歲的劉曉波因肝癌晚期而獲准保外就醫，卻於7月13日因多重器官衰竭而病逝。

梅西 諾貝爾 臉書

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