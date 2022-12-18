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世足賽／阿根廷終於奪冠好開心 梅西跳上桌子熱舞

體育新聞組／即時報導
阿根廷以4：2打敗法國，取得隊史第3座世界盃冠軍，也是相隔36年的一冠。梅西（左）與隊友熱烈歡呼。（路透）
阿根廷以4：2打敗法國，取得隊史第3座世界盃冠軍，也是相隔36年的一冠。梅西（左）與隊友熱烈歡呼。（路透）

35歲梅西今年是最後一次參加世足賽，率阿根廷隊與勁敵法國隊比到PK決勝，最終阿根廷以4：2勝出，取得隊史第3座冠軍，也是相隔36年的一冠，也為他的「最後一舞」畫下完美句點。而梅西完成宿願後完全釋放壓力，嗨到爬上休息室的桌子跳舞，隊友在一旁合唱助興。

影片中可以看到，在賽場上鮮少流露情緒的梅西，回到休息室後捧著他夢寐以求的大力神盃，伴隨著隊友們的歌唱跳起舞蹈。只見梅西手腳俐落地爬上桌子，手中仍緊緊握著金盃邊唱邊跳，最後放下神盃，沉浸在奪冠氛圍裡。

到了賽後半夜時分，阿根廷球員還搭著大巴士在「金飯碗」盧賽爾球場所在的盧賽爾大道遊行慶祝，絢麗煙火中揮舞著阿根廷國旗，向街道上的球迷致意。

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