世足賽／梅西調皮 領金球獎看見大力神盃 先偷親再說

梅西領取金球獎，下台前忍不住先偷親了大力神盃。（取材自FIFA Ｗorld Cup官方推特）

阿根廷登頂卡達世界盃 足球賽冠軍，選手也成為個人獎項的大贏家，當家球星梅西 （Lionel Messi）抱回生涯第二座世界盃金球獎 ，領完獎後還忍不住偷親擺在台上的大力神盃，展現球王調皮的一面。

世界盃金球獎於1982年設立，由FIFA技術小組選出候選名單、媒體進行票選，頒發給每屆賽事整體表現最出色的選手，過去10屆多數產生在未奪冠國家，因此也被戲稱為安慰獎，但今年不一樣。

梅西曾在2014年阿根廷屈居亞軍時領取金球獎，今年能以冠軍得主的身分上台，臉上溢滿笑容，他是史上第一位兩度獲得這座獎項的選手，再寫下一項空前成就。

有趣的是，梅西領完獎盃下台前，看見放在一旁的冠軍金盃，左手捧著金球獎座，右手擁上大力神盃獻吻，讓球迷直呼「太可愛！」「可以偷親的喔？」「偷親給全世界看欸！」

最佳年輕球員獎落梅西的迷弟、年僅21歲的費南德斯（Enzo Fernandez），金手套則是阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）；金靴獎則是攻進8球的法國金童姆巴佩（Kylian Mbappe）。