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不再是安慰獎...梅西榮獲卡達世足賽金球獎

中央社杜哈18日綜合外電報導
梅西獲得本屆世界盃金球獎。(美聯社)
梅西獲得本屆世界盃金球獎。(美聯社)

阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰的PK大戰以4比2擊敗法國，陣中巨星梅西賽後榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，法國前鋒姆巴佩以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。

梅西（Lionel Messi）今天於世足賽冠軍戰梅開二度，本屆個人進球總數來到7顆，他更在PK大戰率先進球，幫助阿根廷拿下睽違36年的首座世足賽金盃。

阿根廷與法國踢完正規賽和延長賽後，雙方3比3平手 而進入PK大戰，最終阿根廷以4比2擊敗法國，奪下隊史第3座冠軍，梅西賽後興奮喊道：「我們是世界冠軍！」

影片來源：YouTube FOX Soccer

姆巴佩（Kylian Mbappe）此次世足賽總計8顆進球，其中包括今天冠軍戰獨自進3球，他就以本屆世界盃最多的個人8顆進球獲得金靴獎。

姆巴佩也成為史上第2位在世界盃決賽上演帽子戲法的球員，第一位有如此成就的球員，要追溯到1966年世足賽，英格蘭的赫斯特（Geoff Hurst）在冠軍戰獨進3球，最終英格蘭於延長賽以4比2擊敗西德，拿下隊史首冠。

同時，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）今天賽後榮獲象徵本屆世足賽最優秀守門員的「金手套獎」，他的21歲隊友費南德斯（Enzo Fernandez）則獲選為最佳年輕球員。

梅西 世界盃 足球

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