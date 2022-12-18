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榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

世足賽／阿根廷終獲第3顆星 法國挑戰2連霸果然很難

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

轉角24小時
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

梅西的最後一場世界盃，一曲青春頌歌的落幕，有了最完美的終章。」卡達世界盃終於來到萬眾矚目的決賽，由阿根廷球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，對陣渴求衛冕的法國，而這場決賽極為激烈、糾纏，法國隊從上半場落後兩球、在下半場快速於兩分鐘內追平，其後梅西在延長賽進球，姆巴佩卻又在第118分鐘以12碼罰球再度拉平、進入PK大賽，而阿根廷門將馬丁內茲（Emiliano Martínez）不負死守龍門的承諾，成功撲救，加上阿根廷4點全進，贏下PK大賽、贏下梅西和整支球隊、整個國家夢寐以求的大力神盃。這是阿根廷隊相隔36年、史上第3座世界盃冠軍。梅西也不負眾望，在生涯的世足最後一戰中順利帶領阿根廷抱回大力神盃，讓阿根廷的藍白球衣，在1986年之後，終於如願能夠加上第三顆冠軍星星。

影片來源：YouTube FOX Soccer

在決賽之前，比賽便被各國媒體渲染為法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）與梅西的對決；回顧法國隊在本屆世界盃登場時，拖著滿營傷兵，包括中場主力博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kanté）、2022年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）皆因傷缺陣，不過憑藉姆巴佩、吉魯（Olivier Giroud）連線，以及格里茲曼（Antoine Griezmann）居中扮演攻守關鍵，高盧雄雞一路過關斬將，再次問鼎大力神盃。賽前甚至一度傳出本澤馬歸隊的消息，然而傳言最終以總教練德尚（Didier Deschamps）駁斥告終。

➤➤➤法主帥態度冷淡 傳本澤馬踢冠軍賽意願不高

而在阿根廷這邊，雖在首場小組賽意外敗給沙烏地阿拉伯，但阿根廷隊在挫敗之後，快速調整、上緊發條，在接下來的賽事中一次又一次的打出漂亮勝仗，又有22歲小將「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julián Álvarez）在鋒線上與梅西完美配合，以小組第一之姿出線淘汰賽、後續接連力克強敵，繼2014年之後再次闖入決賽——同時，卡達世界盃決賽也是梅西第26場世足出戰，梅西成為世界盃歷史上出賽最多次的球員。

在隊長梅西的最後一屆世界盃，阿根廷國家隊球員們已不只一次地表態，希望為自己從小的偶像梅西圓夢，要繼1986年的馬拉度納（Diego Maradona）之後，再度舉起大力神盃。

阿根廷球迷舉著馬拉度納的牌子。(美聯社)
阿根廷球迷舉著馬拉度納的牌子。(美聯社)

決賽一開始，阿根廷即施展猛烈攻勢，僅在第2分鐘，德保羅（Rodrigo De Paul）、梅西等人便將球帶往法國禁區外，艾瓦雷茲起腳射門，但因越位在先，攻勢被化解。然而馬上又在第4分鐘，阿根廷再次抓住法國的傳球失誤，中場麥阿利斯特（Alexis Mac Allister）在禁區外的傳球中，凌空遠射，但法國門將洛里斯（Hugo Lloris）牢牢將球沒收。

接下來，德保羅又在第7分鐘接到迪馬利亞從邊翼傳球，從禁區外起腳遠射但被洛里斯撲出底線，阿根廷獲得角球機會，由梅西來開角球；在法國龍門前的混亂中，洛里斯與阿根廷後衛羅梅羅（Cristian Romero發生衝撞倒地。

阿根廷在開賽僅10分鐘內便攻勢連連，反觀法國隊的後防與中場無法成功連結，頻頻出現失誤、被阿根廷成功斷球，而主力前鋒姆巴佩雖未被派以重兵看管，但卻苦無進攻空間，直至比賽的第13分鐘才第一次觸球，然而嘗試攻向阿根廷球門時，進攻路線卻被後衛莫利納（Nahuel Molina）卡住、阿根廷門將馬丁內茲（Emiliano Martínez）也立刻將球沒收。

另一方面，於前兩場比賽因傷坐替補席的阿根廷「天使」迪馬利亞（Ángel Di María），在決賽先發上場，並積極在左邊鋒屢屢對法國造成威脅，至第20分鐘，迪馬利亞在法國禁區進攻、被法國前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）犯規勾倒，為阿根廷拿到一次12碼罰球機會，由梅西主罰，梅西成功讓洛里斯猜錯射門方向，成功罰進，在第23分鐘拿下阿根廷的第一分、以及個人在本屆的第6顆進球，這也是1986年以來，阿根廷首次在世界盃決賽進球（2014年打入決賽時並無進球）。

本屆因受傷大多時間坐板凳的「天使」迪馬利亞建功，也在世界盃留下完美結局。(美聯社...
本屆因受傷大多時間坐板凳的「天使」迪馬利亞建功，也在世界盃留下完美結局。(美聯社)

隨後，法國急欲進攻將比數拉平，卻在進攻過程中發生中場失誤，梅西拿到球、直衝法國龍門，阿根廷隊友跟上，以3個直塞球成功撕裂法國防線，迪馬利亞於左側接獲前齵、起腳射門，成功破網，在第36分鐘為阿根廷踢進第二球。在2014年的決賽因傷無法上場的迪馬利亞，也因這顆為阿根廷取得2：0領先的進球，流下喜悅的淚水。

而法國因首次在世界盃決賽落後的壓力，在第40分鐘換下包括吉魯在內的兩名球員，換上了穆阿姆（Randal Kolo Muani）、圖拉姆（Marcus Thuram）兩人，放棄了以高度爭頂的支點，改以速度型選手嘗試施以攻擊。直至在上半場正規時間結束、以及傷停補時的7分鐘，法國都無法得到射門機會。

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到下半場開賽，阿根廷持續保持攻勢，而法國仍持續發生傳球失誤，阿根廷似乎穩穩守住場上優勢，法國甚至沒有產生具威脅性的攻擊——隨後，阿根廷在第63分鐘換下立下戰功的迪馬利亞，換上了防守球員（Marcos Acuña）加強防線。

隨著比賽時間逐漸流逝，阿根廷攻勢持續，德保羅（Rodrigo De Paul）、費南德斯（Enzo Fernández）等人皆有嘗試射門，法國幾番反攻未產生效果——然而在比賽的第78分鐘，阿根廷後衛（Nicolás Otamendi）在禁區防守時將進攻的穆阿尼拽倒，被判罰12碼球，由姆巴佩操刀，而即使馬丁內茲猜中了姆巴佩的射門方向，姆巴佩仍踢入了這一球，比數在第80分鐘來到1：2，法國士氣大振。

姆巴佩的這一顆進球，讓法國士氣大振，而在不到2分鐘的時間內，姆巴佩又在科曼（Kingsley Coman）助攻下，二度破門，在第81分鐘將比數拉成2：2平手，場上瞬間風雲變色。

影片來源：YouTube FOX Soccer

其後姆巴佩持續展現威脅性、加之信心滿滿的法國球員一再進攻，而阿根廷在換下迪馬利亞後，邊線少了攻擊能力，僅能盡力執行防守，最終正規比賽時間結束，而在傷停補時的8分鐘，儘管梅西在第96分鐘起腳射門仍被洛里斯撲救，最後雙方以2：2比分進入延長賽。

在延長賽上半場，阿根廷並未改換陣形，並於第101分鐘換上勞塔羅（Lautaro Martínez）及帕拉德斯（Leandro Paredes），換下體力大量消耗的艾瓦雷茲及德保羅；其後阿根廷在一次進攻中，勞塔羅起腳射門被洛里斯撲出、梅西補射，法國球員在球門內將球擋出，但球已過球門線，隨後裁判以VAR確認並無越位，進球有效，阿根廷在第108分鐘取得3：2領先，梅西取得個人世界盃第7顆進球。

影片來源：YouTube FOX Soccer

然而這場比賽的局面仍然緊緊纏鬥——在第115分鐘、延長賽即將結束前僅幾分鐘，姆巴佩嘗試射門，被阿根廷球員蒙提爾（Gonzalo Montiel）以手肘擋出，手球被判罰12碼球，姆巴佩再次操刀罰進，比賽第118分鐘，兩隊再次平手，比數3：3。姆巴佩以這顆罰球，拿下個人本屆世界盃第8顆進球、也成為史上第二位在世界盃決賽上演帽子戲法的球員。

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延長賽在傷停補時的最後一分鐘，姆巴佩射門，馬丁內茲快速反應撲救、沒收，未讓法國再次破門。雙方無法在延長賽分出勝負，於是比賽進入最緊張的PK大戰——姆巴佩為法國隊踢第一點，再次突破馬丁內茲，即使馬丁內茲猜對了方向，仍穩穩地踢入。

不過為阿根廷踢第一點的梅西亦穩穩踢進，其後第二點的迪巴拉（Paulo Dybala）、第三點的帕拉德斯都成功踢進，而門將馬丁內茲成功撲出法國第二點科曼的射門、第三點曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）踢偏未入球門，勝利似乎接近阿根廷，而法國第四點的穆阿尼承擔成敗關鍵，穩穩從中路踢入，為法國留住一線生機。

然而法國門將洛里斯猜錯了阿根廷第四點的蒙提爾射門方向，蒙提爾成功踢進，阿根廷贏得了PK大賽、贏得了2022卡達世界盃的冠軍，在隊史上第三度舉起大力神盃，也為梅西的世界盃生涯，畫下最完美的句點，也擊碎法國的衛冕夢想。

影片來源：YouTube FOX Soccer

比賽結束後隨即展開頒獎典禮，費南德斯拿下最佳年輕球員、馬丁內茲拿到金手套獎，而姆巴佩憑8顆進球，拿到了金靴獎，至於金球獎，則頒給了梅西，笑容滿面的梅西上台領獎時，已經忍不住，在經過大力神盃時，偷偷親了一口。

影片來源：YouTube FOX Soccer

主辦方頒完銀牌給法國隊之後，再一個一個將金牌頒給阿根廷球員，直到身為隊長的梅西，最後一個領獎，主辦方在將大力神盃交到梅西手上之前，卡達國王為梅西披上了卡達貴族的袍子，「黃袍加身」的梅西，終於如願舉起了大力神杯，為世界盃史上留下一個最特別的畫面，也為自己十六年的世界盃國家隊生涯，留下了最圓滿的結果；梅西曾創造無數榮譽的職業生涯，如今，他已拿下所有的榮譽，成為永遠的傳奇。

阿根廷隊慶祝勝利，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)
阿根廷隊慶祝勝利，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

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