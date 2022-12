進行中／世界盃決賽 阿根廷 2:0 法國

世界盃 決賽美東時間18日上午10時,由阿根廷隊與法國隊爭冠。上半場22分,阿根廷隊梅西 罰進12碼球,阿根廷1:0領先。

MESSI PUTS ARGENTINA OUT IN FRONT 🎯🇦🇷 pic.twitter.com/kZkUvRUXC9

上半場35分時,迪馬里亞接獲梅西助攻,攻進第二球。

OH MY WHAT A GOAL 😱



2-0 ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/rBH0HSCyFJ