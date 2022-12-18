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阿根廷為世足冠軍戰全民沸騰 首都政府嚴陣以待

中央社布宜諾斯艾利斯18日專電
阿根廷各省及首都各區昨晚聚集眾多球迷，他們組成旗隊，為遠在卡達世足盃的阿根廷國家隊加油，首都布宜諾斯艾利斯政府今天宣布市中心方圓一公里半進行交通管制。(美聯社)
阿根廷各省及首都各區昨晚聚集眾多球迷，他們組成旗隊，為遠在卡達世足盃的阿根廷國家隊加油，首都布宜諾斯艾利斯政府今天宣布市中心方圓一公里半進行交通管制。(美聯社)

阿根廷各省及首都各區昨晚聚集眾多球迷，他們組成旗隊，為遠在卡達世足盃的阿根廷國家隊加油，首都布宜諾斯艾利斯政府今天宣布市中心方圓一公里半進行交通管制。

阿根廷在1978年和1986年奪得世界盃冠軍、2014年冠軍賽敗給德國後，今年再度挺進冠軍賽對戰法國，昨天晚間起各地街頭已出現大批民眾身著藍白球衣，高舉阿根廷國旗揮舞並大按喇叭，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）也號召民眾為在卡達的國家代表隊加油。

許多球迷早就開始以自己專屬的幸運儀式為阿根廷代表隊祈求勝利，聖菲省（Santa Fe）一位醫生透露收到病患延遲出院的要求，只因為病患從世界盃開始就住院，他認為應該在醫院看冠軍戰，阿根廷就有機會贏得勝利。

在阿根廷戰勝波蘭後，布宜諾斯艾利斯省流行唱起「阿嬤～嬤～嬤」（Abuela lalalalala）這首幸運之歌，有一頭白髮的球迷魯洛（Villa Luro）被同在社區的球迷暱稱阿嬤，他們為她開心慶祝的模樣即興創作了「阿嬤～嬤～嬤」，成為當地球迷8強賽、4強賽勝利的幸運之歌。

這首歌後來不但流傳到網路上，還有民眾聚集在球星梅西（Lionel Messi）祖母家門口大唱特唱，為阿根廷加油、為梅西吶喊。

阿根廷首都政府根據以往世界盃冠軍戰和晉4強後數據推估，可能會有200萬民眾湧入布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑及七九大道慶祝，目前已對方尖碑方圓一公里半進行交通管制，嚴陣以待冠軍戰後的種種狀況，避免憾事發生。

世足盃冠軍戰開賽前一小時，首都路上到處可聽見汽車互按喇叭，許多球迷也守在螢幕前，熱血沸騰為即將開踢的冠軍戰加油。

阿根廷各省及首都各區昨晚聚集眾多球迷，他們組成旗隊，為遠在卡達世足盃的阿根廷國家...
阿根廷各省及首都各區昨晚聚集眾多球迷，他們組成旗隊，為遠在卡達世足盃的阿根廷國家隊加油，首都布宜諾斯艾利斯政府今天宣布市中心方圓一公里半進行交通管制。(美聯社)

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