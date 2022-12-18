我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快遞業者：寄感冒藥去中國 海關恐沒收

配合明年縮班案 紐約市府將建數十所公校

世足賽／金球獎魔咒難解 梅西、姆巴佩有望破除

中央社／ 杜哈18日電
姆巴佩與梅西是本屆世足賽金球獎的熱門人選。 （Getty Images）
姆巴佩與梅西是本屆世足賽金球獎的熱門人選。 （Getty Images）

世界盃金球獎是頒給當屆比賽的最佳球員，但過去得獎者多像中了「魔咒」而與冠軍無緣，不過2022卡達世界盃足球賽的潛在得獎者，包括梅西、姆巴佩、格里茲曼都可望破除魔咒。

以下是曾獲世界盃金球獎（World Cup GoldenBall），當時卻無緣高舉大力神盃的球員：

巴西前鋒羅納度（Ronaldo）

1998年法國世界盃時，羅納度拿下金球獎，但巴西以0比3不敵法國，無緣冠軍。

德國門將卡恩（Oliver Kahn）

2002年日韓世界盃時，卡恩靠著他優異的撲救拿下金球獎，並讓自己的知名度大開。但由他獲獎當時有些爭議，因為羅納度在冠軍賽表現精采，單場獨進兩球，其中一次還是在卡恩發生失誤後攻進的。

法國中場席丹（Zinedine Zidane）

2006年德國世界盃時，席丹靠優異表現獲獎，但法國在冠軍賽的PK大戰後敗給義大利。而那次席丹最讓人印象深刻的時刻，是他因不滿對手馬特拉吉（Marco Materazzi）的垃圾話，而使出「頭錘」攻擊馬特拉吉，因此被罰出場並告別比賽。

烏拉圭前鋒佛蘭（Diego Forlan）

2010年南非世界盃時，佛蘭攻進5球都對球隊發揮關鍵作用，他們差點踢進決賽並獲得隊史第3座世界盃冠軍，但最終只以第4名作收。

阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi）

2014年巴西世界盃時，梅西遭遇他生涯至今最大的挫敗之一，因為高齊（Mario Gotze）率德國在世界盃奪冠，不過金球獎能稍微給他些安慰，只不過當時許多人認為，這個獎應該頒給德國球員。

克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）

2018年俄羅斯世界盃時，儘管法國奪冠，陣中的姆巴佩（Kylian Mbapp）、格里茲曼（AntoineGriezmann）、博格巴（Paul Pogba）表現也十分出色，但莫德里奇卻獲得金球獎，這在賽前是許多人無法想像的。

世界盃 金球獎 德國

上一則

世足賽／秘書長：將賠償建造場館期間不幸喪生工人

下一則

世足賽／法國、阿根廷冠軍戰C羅挺誰？關鍵在於他女友

延伸閱讀

世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本

世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本
阿根廷法國世足爭金盃 球迷必看4大焦點

阿根廷法國世足爭金盃 球迷必看4大焦點
世足賽／金靴射手榜 梅西、姆巴佩5球決戰 平手要比助攻

世足賽／金靴射手榜 梅西、姆巴佩5球決戰 平手要比助攻
梅西多年征戰獲獎無數 歷史定位只差世足金盃

梅西多年征戰獲獎無數 歷史定位只差世足金盃

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24
西班牙籍主裁判拉奧斯在比賽中向梅西出示黃牌。Getty Images

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

2022-12-12 13:54

世足賽／摩洛哥淘汰葡萄牙晉4強 非洲球隊最佳戰績

2022-12-10 12:06

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅