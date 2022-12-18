世足賽／梅西領軍讓國人解憂 BBC：阿根廷自豪機會來了

對阿根廷人來說，世足賽是讓他們轉移生活壓力的良藥。（歐新社）

全球矚目的世界盃足球 賽冠軍戰將開踢，在法國、阿根廷更讓全國民眾瘋狂，這場「歐美大對決」的重量級戲碼，贏家將是史上第4支獲得3冠的球隊，英國媒體BBC形容：「感覺阿根廷未來幸福就寄託在這場冠軍戰！」

過去21屆世足賽曾有8支球隊封王，巴西5冠排名第1，義大利、德國4冠居次，法國、阿根廷、烏拉圭都是2冠，英格蘭、西班牙各1冠。

BBC指出，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，世界盃是最受歡迎的消遣，全國目前深陷經濟危機，每個月都有數百萬人因為通貨膨脹猖獗，難以度過難關；隨著重量級梅西 （Lionel Messi）領軍的國家隊在世界盃表現出色，國人似乎都放下擔憂，轉而專注足球。

酒吧老闆薩尼（(Luis Sarni）表示，國家遭受嚴重打擊，世界盃讓所有人團結在一起，大家把自己當成教練、發表自己的看法，世界最好的足球員在任何地方都受到愛戴。

世足賽最近一次奪冠已是36年前，還是「上帝之手」馬拉度納（Diego Maradona）的年代，冠軍戰讓阿根廷民眾情緒高昂，新生代球迷更是期待，羅哈斯（Martin Rojas）說：「我是90年代出來，從未見過阿根廷成為世界冠軍， 尤其這是梅西最後一次參賽，看到國家隊封王就是我的夢想。」

BBC指出，這是阿根廷為他們美麗、但麻煩不斷的國家感到自豪的機會。