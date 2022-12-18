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世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本

記者蘇志畬／即時報導
阿根廷教頭卡帕尼。（美聯社）
阿根廷教頭卡帕尼。（美聯社）

阿根廷與法國決戰世足賽冠軍戰，35歲的梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，阿根廷教頭卡帕尼（Lionel Scaloni）心中已經有理想劇本，「我希望梅西能夠舉起金盃跟大家說再見。」

梅西生涯大小獎項難以計數，但仍未在世界盃奪冠，今年繼2014年後再次闖入冠軍戰，擁有一解球隊36年冠軍荒的渴望，然而對手法國也要挑戰60年來無人能及的衛冕軍連霸紀錄。

外界將此戰認為是梅西與姆巴佩（Kylian Mbappe）的較勁，卡帕尼並不如此看待，「法國不只姆巴佩，他們有很多球員都十分具有威脅，姆巴佩很年輕，而且還在進步，我已經擬定好作戰策略，會找出對抗法國的方法，概念是用最小的損失去打擊他們。」

這是梅西最後一次爭冠機會，卡帕尼表示：「我希望梅西贏，然後舉起金盃跟大家說再見，這會是最棒的道別舞台，重要的是去享受這件事，沒有比世界盃決賽更適合的場景了。」

梅西去年在美洲盃拿下個人帶隊的首座國際大賽金盃，彌補了一項缺憾，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）表示：「我見識過梅西在美洲盃的偉大，他是該屆賽事最好的球員，而這屆世界盃，他變得更好，他是史上最棒的球員。」

梅西 世界盃

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