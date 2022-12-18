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世足賽╱阿根廷43%國民貧窮 決賽帶來樂觀

編譯潘勛／綜合17日電
圖為阿根廷隊日前輕取克羅埃西亞，贏得決賽門票，民眾在街頭狂歡。(中央社)
圖為阿根廷隊日前輕取克羅埃西亞，贏得決賽門票，民眾在街頭狂歡。(中央社)

阿根廷年底前通膨逼近100%，經濟停滯，43%人民陷入貧窮，民生艱難，本來愁眉不展，華爾街日報(WSJ)17日報導，幸好阿根廷隊打進卡達世界盃足球賽決賽，讓全國注入些許歡樂氣氛。

首都布宜諾斯艾利斯市工人住宅區泥土為路，人行道破爛不堪，咖啡店主馬丁內茲(Pablo Martínez)附設施粥場，協助困苦人家在經濟凋蔽下，日子能熬下去，他還贈送阿根廷隊的白藍色球衣給孩子們。

通膨高竄又經濟停滯，近半阿根廷人民陷入貧窮；馬丁內茲表示，沒飯吃的孩子們出現在他設於首都郊區施粥場，人數一直增加，他跟街坊住貧民區裡，每日生活的艱辛難以忘懷。

幸好這些天有件喜事，讓來店顧客覺得幸福：他們瞧見阿根廷國家隊在梅西(Lionel Messi)帶領之下，克服世界盃開戰的失利，接下來擊敗各路強隊，晉級18日的決賽。

馬丁內茲表示，國足必須獲勝，這樣子才能遮蓋民眾生活的煩憂。

WSJ報導，18日決賽，阿根廷面對強勁的法國，勝負影響真是太大了；兩國都在爭取史上第三座大力神盃，但阿根廷人最近生活在示威及政治醜聞當中，粉絲們表示，祈求球隊能獲勝，讓大家忘情歡慶一下，這對愁苦時光真是太重要了。

42歲油漆工維拉格拉(Adrián Villagra)表示，日子太苦，要樂一下，現在苦況更甚以往，足球及國家隊幫大家忘卻大病小痛。

通膨近一倍，勞工不斷示威要求加薪；政府的認可率只接近18%，阿根廷總統費南德茲(Alberto Fernandez)發推文表示，他打算在家中觀賞決賽，與全民共享歡樂時刻。

在卡達，阿根廷隊球員也體認到自己使命重大；門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)指出，國家因為經濟，目前過得不是很好，所以能讓國人歡樂，自己也最滿意；全隊有心也有力，要為4500萬國人奪冠。

在阿根廷，足球之重要經常堪比宗教，碰到世足賽，宗教還稍遜一籌，阿根廷上次奪冠在1986年，一年後梅西才出生。

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