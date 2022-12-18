世足賽╱梅西獲獎無數 最後一舞 只差金盃

梅西已經成為阿根廷的國家英雄，首都布宜諾斯艾利斯的一面牆上把梅西(左)和贏得世界盃的馬拉度那並列。(Getty Images)

阿根廷巨星梅西 （Lionel Messi）即將在卡達世界盃足球 賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點，多年來已斬獲琳瑯滿目獎項的他，如今只差一座冠軍金盃「大力神盃」，就能奠定他的歷史地位。

梅西職業生涯已獲得37座足球俱樂部冠軍獎盃、7座金球獎（Ballon d'Or）及6座歐洲金靴獎（European Golden Boot），外加1座美洲盃（Copa America）冠軍和1面奧運金牌，以及一連串可能永遠無法打破的進球和賽場紀錄。

梅西獲獎無數，獨缺世足賽金盃。(美聯社)

對於最狂熱的梅西支持者而言，阿根廷若能在世足決賽扳倒法國，將能平息關於他在足球界最偉大球員中排名的辯論。

迄今為止，梅西的生涯成就已使他有權與巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）、阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、西班牙傳奇迪史特法諾（Alfredo Di Stefano）及荷蘭巨星告魯夫（Johan Cruyff）相提並論。

梅西展現精湛球技，率阿根廷在四強賽3比0擊敗克羅埃西亞後，阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）評論說：「我會毫不懷疑地說：他是史上最佳球員。」

前英格蘭隊隊長席瑞爾（Alan Shearer）指出，他長期以來都把梅西的同胞馬拉度納視為史上最佳球員，因為他曾在1986年墨西哥世界盃奪冠。

席瑞爾告訴英國廣播公司（BBC）：「如果梅西在此（卡達世界盃）贏得這個獎項，我將會改變觀點。」

1986年在馬拉度納助攻下為阿根廷攻進致勝球擊敗西德奪冠的布魯恰卡（Jorge Burruchaga）認為，「過去70年有五名球員被視為全球最佳—迪史特法諾、告魯夫、比利、馬拉度納及梅西。梅西已在名單上，不管他有沒有贏得世界盃。但我希望他贏。」