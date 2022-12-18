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世足賽／「魔笛」最終曲 莫德里奇帶季軍告別世足

記者蘇志畬／綜合報導
克羅埃西亞以2：1擊敗摩洛哥， 隊長莫德里奇開心戴著生涯世界盃第二面獎牌。（路透）
克羅埃西亞以2：1擊敗摩洛哥， 隊長莫德里奇開心戴著生涯世界盃第二面獎牌。（路透）

莫德里奇（Luka Modric）在世足賽的最後一夜有美好結局，克羅埃西亞17日以2：1擊敗摩洛哥，拿下卡達世界盃足球賽季軍，莫德里奇與家人開心在場中慶祝，37歲的他從2006年開始踢國家隊，今年帶走生涯世界盃第二面獎牌。

這是莫德里奇第四次參加世界盃，2006、2014、2018年，到今年也是最後一次，2018年他全場跑動、奮戰不懈的身影，帶動全隊氣勢，拿下隊史最佳的亞軍成績，加上今年累計一銀、一銅。

克羅埃西亞在季軍戰的兩球雖然不是莫德里奇進的，第7分鐘加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）頭錘破網、第42分鐘奧斯克踢中門柱一顆星彈進球門，但莫德里奇依舊存在感滿滿。

在對摩洛哥之戰，莫德里奇傳球準確率93%、83次觸球、4次長傳皆成功、2次搶斷、2次攔截以及1次解圍，展現出中場球員的價值。

生涯四屆世足賽，莫德里奇總計出賽19場，其中17場先發，球隊戰績是7勝8和4敗，他踢進2球、1次助攻，2018年曾拿下世足賽金球獎，生涯世足賽累積5次單場最佳球員，這些數字隨著他告別世足賽，也就此凍結。

莫德里奇也成為史上第3位先發7場且年齡至少37歲的球員，前兩人是1990年英格蘭傳奇門將希爾頓（Peter Shilton）和1982年義大利門神佐夫（Dino Zoff），世界盃第19場出賽、國家隊生涯162場出賽也雙雙寫下隊史紀錄。

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