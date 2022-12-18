我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

世足賽／拿1.5億元代言卡達世足 貝克漢「神隱」挨批不做事

編譯羅方妤／綜合報導
英格蘭前國腳貝克漢16日出席世界盃時尚活動。（歐新社）
英格蘭前國腳貝克漢16日出席世界盃時尚活動。（歐新社）

紐約時報報導，今年世足賽承辦國卡達為了宣傳，砸巨資請名人代言。其中，卡達花費1億5000萬美元請47歲英格蘭前國腳貝克漢（David Beckham）代言。儘管貝克漢的照片出現在卡達世足賽多個廣告，但本人鮮少公開露面。

貝克漢團隊要求不能提前宣布他的行程，即使出席也不能有記者在場，這似乎是避免被詢問為何願意成為卡達世足賽形象大使，以及關於卡達LGBTQ族群和外籍移工等任何爭議。但貝克漢也因此被控拿錢不辦事。

貝克漢傳出擔任卡達世足賽代言人後，他在英國的聲譽受損，在此之前他一直被認為是LGBTQ權益的捍衛者，如今卻為在LGBTQ族群權益有爭議的卡達代言。

貝克漢團隊在被多次詢問相關問題後，16日才首度有所回應。他們當天對紐時發布公開聲明否認貝克漢「神隱」，並說：「貝克漢一直作為球員或形象大使參與多屆世足賽和其他國際賽事。他也一直相信體育能成為讓世界向善的力量。我們也理解外界對於參與中東國家舉辦活動有不同且反應強烈的看法，但認為中東地區舉辦首屆世足賽直接引發對於關鍵議題的辯論是正向的。我們希望這些對話能更加深對所有人的理解和同情，並取得進展。」

然而，報導刊登不久，媒體就取得多張貝克漢現身卡達世足賽相關活動的照片，照片顯示貝克漢人在974體育場出席時裝秀。至於照片是否是在回應紐時報導，讀者可自行判斷。

LGBTQ 紐約時報 英國

上一則

世足賽╱阿根廷43%國民貧窮 決賽帶來樂觀

下一則

世足賽╱決戰「沙」場 450億元打造球場沙城

延伸閱讀

世足賽／「魔笛」最終一曲 莫德里奇帶季軍告別世足

世足賽／「魔笛」最終一曲 莫德里奇帶季軍告別世足
純屬巧合？才被爆料拿錢不辦事 貝克漢現身世足賽

純屬巧合？才被爆料拿錢不辦事 貝克漢現身世足賽
世足賽／冠軍戰就看上半場？阿、法各有數據支持

世足賽／冠軍戰就看上半場？阿、法各有數據支持
拿錢不辦事？卡達砸1.5億請「神隱」代言人 英前國腳貝克漢遭批

拿錢不辦事？卡達砸1.5億請「神隱」代言人 英前國腳貝克漢遭批

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24
西班牙籍主裁判拉奧斯在比賽中向梅西出示黃牌。Getty Images

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

2022-12-12 13:54

世足賽／摩洛哥淘汰葡萄牙晉4強 非洲球隊最佳戰績

2022-12-10 12:06

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅