世足賽／拿1.5億元代言卡達世足 貝克漢「神隱」挨批不做事

英格蘭前國腳貝克漢16日出席世界盃時尚活動。（歐新社）

紐約時報 報導，今年世足賽承辦國卡達為了宣傳，砸巨資請名人代言。其中，卡達花費1億5000萬美元請47歲英格蘭前國腳貝克漢（David Beckham）代言。儘管貝克漢的照片出現在卡達世足賽多個廣告，但本人鮮少公開露面。

貝克漢團隊要求不能提前宣布他的行程，即使出席也不能有記者在場，這似乎是避免被詢問為何願意成為卡達世足賽形象大使，以及關於卡達LGBTQ 族群和外籍移工等任何爭議。但貝克漢也因此被控拿錢不辦事。

貝克漢傳出擔任卡達世足賽代言人後，他在英國 的聲譽受損，在此之前他一直被認為是LGBTQ權益的捍衛者，如今卻為在LGBTQ族群權益有爭議的卡達代言。

貝克漢團隊在被多次詢問相關問題後，16日才首度有所回應。他們當天對紐時發布公開聲明否認貝克漢「神隱」，並說：「貝克漢一直作為球員或形象大使參與多屆世足賽和其他國際賽事。他也一直相信體育能成為讓世界向善的力量。我們也理解外界對於參與中東國家舉辦活動有不同且反應強烈的看法，但認為中東地區舉辦首屆世足賽直接引發對於關鍵議題的辯論是正向的。我們希望這些對話能更加深對所有人的理解和同情，並取得進展。」

然而，報導刊登不久，媒體就取得多張貝克漢現身卡達世足賽相關活動的照片，照片顯示貝克漢人在974體育場出席時裝秀。至於照片是否是在回應紐時報導，讀者可自行判斷。