世足賽／季軍戰不保守 克羅埃西亞、摩洛哥放手對攻

世足季軍戰，克羅埃西亞靠著奧斯克（右）踢到門柱的一顆星進球，以2：1擊敗摩洛哥。（美聯社）

卡達世界盃足球 賽季軍戰17日開踢，克羅埃西亞、摩洛哥兩盾之爭，克國靠著奧斯克（Mislav Orsic）踢到門柱的一顆星進球，以2：1擊敗摩洛哥，三次踢進四強都能帶回獎牌，摩洛哥的驚奇之旅以第四名作收，沒能站上頒獎台，不過單屆踢滿7場已創下隊史紀錄。

兩支善守球隊開賽不到10分鐘就展開對攻，克羅埃西亞先在第7分鐘靠著自由球將球踢進禁區，在左翼的佩里希奇（Ivan Perisic）用頭將球頂到中線，機會做給隊友，加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）再一次頭錘接力，成功破門。

摩洛哥2分鐘後就追平，在克羅埃西亞球門前發生高空爭搶，達里（Achraf Dari）用頭將球頂到斜對角，距離過近的門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）也來不及撲救。

上半場第42分鐘摩洛哥球門再失守，奧斯克從左翼射門，博努（Yassine Bounou）奮力一撲沒能攔下，球打中門柱又彈射進網，克羅埃西亞取得2：1領先。

下半場雙方還是互相進攻，但欠缺臨門一腳，摩洛哥下半場第一次射正是第75分鐘，恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）繞過後衛來到球門前，卻被瓦科維奇以身體擋下，第95分鐘恩-納斯里球門前的頭錘又射偏，就是無法將比賽拖進延長賽。

然而摩洛哥球員們卻對卡達籍主審賈西 姆的吹判相當不滿，賽後氣得直接包圍裁判，希望能討回公道。

賽後當克國圍在一起慶祝勝利時，摩洛哥隊球員們則是上前直接圍住賈西姆，包括隊長賽斯（Romain Saiss）、在禁區被撞倒的哈基米都激動地表達不滿，而摩國門神博努（Yassine Bounou）則是在旁緊緊護住賈西姆，所幸最後並未引起衝突。