世足賽／親自粉碎受傷傳言 梅西：準備好了
卡達世足賽冠軍賽18日點燃戰火，最後一次參賽的阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi），也透過個人社群媒體預告自己已經做好準備，粉碎外界質疑他受傷的謠言。
距離生涯首座世足賽冠軍僅差最後一勝的梅西，近期傳出缺席冠軍賽前練習，一度被認為是出現受傷狀況，不過梅西也透過個人社群表示，「我準備好了，阿根廷加油」粉碎受傷謠言。
對於梅西背負著萬眾期待，希望見證最後一次參賽的他能夠奪下冠軍，日前剛被梅西以世足賽11顆進球改寫隊史紀錄的前阿根廷球星巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）就表示，一點都不在意紀錄被破，「這是他應得的，梅西不是外星人，他只是踢得比任何一個人都好，當這樣的人超越你時，你只會想要給他祝福。」
巴提斯圖塔指出，阿根廷今年具備了奪冠條件，梅西更是展現對於冠軍的飢渴，不管是為了他自己還是為了球迷，都勢必要搶下這座冠軍，「他渴望冠軍，這樣的精神已經擴散到全隊，阿根廷球員也想要做到這件事，不僅是為了球迷，也是為了梅西。」
希望梅西奪冠的想法不僅阿根廷球員有，連過去曾在巴塞隆納接受過梅西指導的法國陣中年輕前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）都直言，自己也曾有過這樣的想法，「看著他偉大的職業生涯，你會希望他贏得世界盃。」
然而本屆雙方在冠軍賽交鋒，登貝萊也強調，法國對於這座冠軍同樣充滿渴望，所以他將不會帶著私人情緒來面對今天的冠軍賽以及梅西，「同樣的我們也想要冠軍，我現在正代表我的國家、團隊出賽，這確實是梅西生涯還缺少的獎盃，但我們來到這邊也希望讓我的國家感到驕傲。」
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