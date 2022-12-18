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世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

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世足賽／親自粉碎受傷傳言 梅西：準備好了

記者劉肇育／綜合報導
阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。（路透）
阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。（路透）

卡達世足賽冠軍賽18日點燃戰火，最後一次參賽的阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi），也透過個人社群媒體預告自己已經做好準備，粉碎外界質疑他受傷的謠言。

距離生涯首座世足賽冠軍僅差最後一勝的梅西，近期傳出缺席冠軍賽前練習，一度被認為是出現受傷狀況，不過梅西也透過個人社群表示，「我準備好了，阿根廷加油」粉碎受傷謠言。

對於梅西背負著萬眾期待，希望見證最後一次參賽的他能夠奪下冠軍，日前剛被梅西以世足賽11顆進球改寫隊史紀錄的前阿根廷球星巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）就表示，一點都不在意紀錄被破，「這是他應得的，梅西不是外星人，他只是踢得比任何一個人都好，當這樣的人超越你時，你只會想要給他祝福。」

巴提斯圖塔指出，阿根廷今年具備了奪冠條件，梅西更是展現對於冠軍的飢渴，不管是為了他自己還是為了球迷，都勢必要搶下這座冠軍，「他渴望冠軍，這樣的精神已經擴散到全隊，阿根廷球員也想要做到這件事，不僅是為了球迷，也是為了梅西。」

希望梅西奪冠的想法不僅阿根廷球員有，連過去曾在巴塞隆納接受過梅西指導的法國陣中年輕前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）都直言，自己也曾有過這樣的想法，「看著他偉大的職業生涯，你會希望他贏得世界盃。」

然而本屆雙方在冠軍賽交鋒，登貝萊也強調，法國對於這座冠軍同樣充滿渴望，所以他將不會帶著私人情緒來面對今天的冠軍賽以及梅西，「同樣的我們也想要冠軍，我現在正代表我的國家、團隊出賽，這確實是梅西生涯還缺少的獎盃，但我們來到這邊也希望讓我的國家感到驕傲。」

阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。（美聯社）
阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。（美聯社）

梅西 社群媒體 世界盃

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