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世足賽／法國扮攔路虎 教頭：不介意當「壞人」

體育新聞組／綜合報導
法國隊總教練德尚直言，並不介意扮演「壞人」角色，來阻擋梅西奪冠。（歐新社）
法國隊總教練德尚直言，並不介意扮演「壞人」角色，來阻擋梅西奪冠。（歐新社）

卡達世足賽18日舉行冠軍賽，衛冕軍法國將在外界都期盼梅西（Lionel Messi）能夠奪冠的壓力下出賽，總教練德尚（Didier Deschamps）直言，並不介意扮演「壞人」角色，來阻擋最後一次參加世足賽的梅西奪冠。

法國這次世足賽儘管是以衛冕軍身分參賽，不過先在四強賽碰上把卡達當「海外主場」的摩洛哥，決賽更將碰上梅西領軍的阿根廷，將在各界都期望梅西能奪冠的壓力下，扮演攔路者角色。

出席賽前記者會時，德尚也被問到支持聲浪倒向對手是否會感到「孤獨」，他回應：「我經常會有這種感覺，但我覺得孤獨很好，這不會打擾到我們，我們已經盡一切努力為對戰阿根廷比賽做好準備，我知道不僅阿根廷人，全世界很多人，甚至是一些法國人都希望梅西能夠奪冠，但我們也會盡全力實現我們的目標。」

法國近期因中東呼吸症候群所苦，包括烏帕梅卡洛（Dayot Upamecano）、拉比奧（Adrien Rabiot）和柯曼（Kingsley Coman）都出現感冒症狀，而在冠軍賽前的休兵日，又傳出瓦拉內（Raphael Varane）、科內特（Ibrahima Konaté）也相繼染病，但仍在遠離團隊的情況下持續備戰，希望在冠軍賽順利登場。

法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）指出，「在病毒方面，你永遠都沒辦法做好完善的準備，但我們仍努力備戰，我認為靠著腎上腺素與興奮感，我們應該能夠健康的出賽，並且竭盡全力贏得最後一場戰鬥。」

至於如何遏止阿根廷隊，作為本屆唯一擊敗過阿根廷的沙烏地阿拉伯，該隊法籍總教練勒納爾（Herve Renard）為母國提出兩點意見，一是對德保羅（Rodrigo De Paul）施壓，二是當梅西持球「你就要撲到他面前」。

沙國在世足賽首戰能夠擊敗阿根廷大爆冷門，靠的是高位防守，陣容前移壓迫阿根廷中場，並製造越位陷阱，梅西必須回撤才能組織，削弱了阿根廷的進攻火力。

「我們不是只有注意他。」勒納爾表示，對付梅西必須考量他在陣中的位置，通盤分析、觀察球如何到他腳下，結論就很明確，「就是要對德保羅施壓。」

勒納爾認為，德保羅本屆世足賽表現超常，有他在阿根廷才能釋放梅西，讓梅西在最佳狀態施展，也能補起防守工作，阿根廷無論攻守都以「德保羅—梅西」連線去做思考。

針對梅西本人，勒納爾不僅布置左後衛、左前衛防衛，還多安排中場球員加強左翼機動性，也一直提醒球員，「當梅西接到球，你就要對到他，要衝上去，距離球門35到40碼開始，就絕對不能讓梅西自由控球。」

針對阿根廷不太運用縱深、傾向傳導的作戰模式，勒納爾認為，法國已有解答。

梅西 沙烏地阿拉伯

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