世足賽╱決戰「沙」場 450億元打造球場沙城

舉行世界盃足球賽決賽的盧塞爾體育場，是卡達精心在沙漠中打造出來的。(路透)

卡達世界盃 18日決賽場館盧塞爾體育場(Lusail Stadium)金碧輝煌又巨大，位在卡達盧塞爾市(Lusail)正中心；但20年前，位在首都杜哈(Doha)以北12哩處的盧塞爾，根本只是一片黃沙，如今，這座造價450億元的未來城市，有摩天大樓、大學、林蔭大道和豪華遊艇碼頭，和美國拉斯維加斯一樣燈火通明。

參與盧塞爾城市初步設計的城市建築規劃師詹尼特 (Brian Jennett) 回憶道，「當時那裡什麼都沒有，只有一條泥土路。規劃起草時，不是人人都有信心它會成為今日的模樣。」「它更像是一張空白畫布，」詹尼特說：「這顯然不是城市建造的正常作法。」

盧塞爾體育場和盧塞爾塔建在一片黃沙當中。(路透)

卡達以無比決心，讓盧塞爾不僅「從無到有」，而且幾乎「應有盡有」。卡達的2030年願景是實現經濟多元化並扮演全球要角，在一開始的城市規劃裡，盧塞爾原本是要成為旅遊中心；但當卡達贏得世界盃主辦權時，需要一座可容納8萬9000個座位的體育場，這座未來城市被賦予了全新意義；盧塞爾也成為卡達赤裸野心、快速現代化和揮霍無度的象徵。

「基本上，我們是從頭開始建造一座城市，」盧塞爾市總體規劃經理艾沙克 (Abdulrahman Al-Ishaq) 說。卡達一次次證明，它毫不懼怕在倉促間做出昂貴且劇烈的轉變。而在成功舉辦世界盃之後，盧塞爾已成為卡達下一步要達成目標的標竿。

卡達顯然有能力在15年的時間內，於沙漠中從無到有建造出一座城市，並在世足賽期間運營自如。它對盧塞爾的野心並不止於此。卡達準備舉辦2023年亞足協亞洲盃 (AFC Asian Cup)，已計劃在盧塞爾舉辦下個賽季的亞足聯冠軍聯賽(AFC Champions League)，一級方程式賽車(Formula One Grand Prix)也將在當地舉行。還有傳言，卡達正為申辦2036年夏季奧運 會做準備。

卡達擁有世界第三大天然氣儲量，領先沙烏地阿拉伯和美國，花錢蓋出盧塞爾幾乎是九牛一毛，但人力成本是整個興建項目的最大汙點。人權組織估計，在與世界盃和卡達巨大建築熱潮相關的建築項目中，有數百甚至數千名主要來自南亞的移民工人死亡，卡達則聲稱死亡人數為37人。

「無論是否應該慶祝，這都是一項巨大的人類努力成果，」詹尼特說：「30年前不可能做到；但科技化和全球化發展，讓原本不可能的變成可能。這樣的技術成就，其實好比太空 競賽。」