世足賽╱「很多人盼梅西贏」法主帥：全力求勝

梅西獲獎無數，獨缺世足賽金盃。(Getty Images)

卡達世界盃 法國與阿根廷18日決賽爭奪大力神盃；法國主帥德尚(Didier Deschamps)17日在記者會上表示，知道大多數中立的球迷希望阿根廷贏得大力神盃，球王梅西 (Lionel Messi)完美告別這個足球 盛會，他甚至認為法國都有些人盼望如此，但球隊將盡全力求勝。

法國隊是衛冕隊，外界認為它有幸運之神眷顧。阿根廷則於1986年在足球傳奇馬拉度納(Diego Maradona)帶領下登上冠軍寶座，然而自1990年之後一直與決賽無緣，到2014年在梅西帶領下再次打入決賽，可惜以0比1敗給德國，因此大多數人都好奇，阿根廷今戰能否一償36年的宿願再次捧盃。

本屆或許就是35歲梅西的世界盃告別賽。

梅西家鄉羅薩里歐的大樓牆上，繪上梅西肖像，表揚這位國家英雄。(路透)

法國8強賽以2比1力退英格蘭，德尚承認勝利帶些幸運。這支球隊是在傷病纏身的情況下開踢世界盃，目前可以說是倒楣透頂，5名主力球員因為生病而倒下。在4強賽之前，帕梅卡諾(Dayot Upamecano) 、拉比歐特(Adrien Rabiot)就疑似感染中東呼吸綜合症(MERS)而缺席，之後替補球員科曼(Kingsley Coman)也傳出疑似染疫。現在冠軍戰在即，又傳出瓦拉內(Raphael Varane)及科納特(Ibrahima Konate)不適。

對此，德尚表示會從容應對，盡最大努力採取預防措施及調整，不會過分緊張。但他沒透露是否有球員因染恙而錯過決賽，並賣關子說屆時便會知曉。

梅西家鄉羅薩里歐掛出一件18公尺長的大球衣，表揚這位國家英雄。(路透)

儘管阿根廷36年與大力神盃絕緣，但在世足賽前，該隊創下36場不敗國際賽紀錄，44歲的教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)與35歲梅西當然是靈魂人物。

斯卡洛尼2018年執掌阿根廷隊時，遭外界猛烈批評指不合格，沒有高級教練經驗。不過這些批評聲音很快靜下來。

現在他策畫一場戰勝法國隊的比賽，因為戰勝最後的對手才能讓阿根廷重回足球巔峰，而他也將成為阿根廷有史以來最偉大的教練之一，但同時有可能會結束其國家隊總教練生涯。

在決賽前記者會上，斯卡洛尼說當作為主教練一切都會被放大，但他從不因此受困擾，同時強調並非靠運氣溜進決賽。

在記者會上，他拒絕回答任何關於他未來的問題，據悉目前在談判桌上有一份到 2026年的合約，但目前他仍然保留自己的選擇。

斯卡洛尼感謝隊內球員對他的支持，同時知道在梅西身上，可以實現阿根廷等待了36年的目標。