世足賽╱教練相惜 克隊：偉大比賽 摩洛哥：鼓舞非洲

克羅埃西亞擊敗摩洛哥後，摩洛哥隊教練雷哥拉吉(左)向克隊教練達利奇致賀。(新華社)

克羅埃西亞隊17日在世界盃足球 賽季軍戰以2:1擊敗非洲大驚奇摩洛哥隊，連兩屆世足賽分別奪得二、三名，總教練達利奇(Zlatko Dalic)表示，這代表克國足球未來一片光明；摩洛哥雖只第四名，但已創下多項紀錄，教頭雷格拉吉(Hoalid Regragui)認為可以鼓舞非洲孩子們敢於夢想，15年內會有非洲球隊奪下世足賽冠軍。

克羅埃西亞在八強戰擊敗巴西 ，但達利奇認為17日的銅牌戰才是此行的高光時刻；他表示最後一場球最重要，要是輸了，回想起來會很難受。

達利亞向摩洛哥隊表達祝賀，他們奮戰不懈，拖著疲憊踢到最後一刻，兩隊踢出一場偉大比賽；摩洛哥隊讓他想到四年前的克隊，足以自豪，達利亞認為克羅埃西亞已列居世上最好的球隊之一。

達利亞表示，這屆世界盃是隊上某些球員的最後一次，畢竟上了歲數，但隊中也有年輕球員，對國家是好事，例如本場最佳球員加亞迪奧爾(Josko Gvardiol)，當然還有馬耶爾(Lovro Majer)、索沙(Borna Sosa)，板凳區人才濟濟；克國國足未來光明，無所畏懼。

摩洛哥隊雖只以第四名作收，但雷格拉吉表示，離開卡達時既自豪又快樂，球隊成為史上第一支打入四強的非洲、阿拉伯隊伍，未來將追求更好成績。

雷格拉吉推崇隊上的年輕球員，說他們辦到他要求的一切，擊敗強隊如比利時、葡萄牙及西班牙，本想帶給粉絲更多快樂，但止步四強依然很高興，畢竟名列世上前四了。

雷吉格拉描述今天與克國踢了場好球，自己球隊從沒放棄，恭喜克國，他們名列第三當之無愧；摩洛哥還是一支年輕隊伍，還在學習。

雷吉格拉表示，這屆賽事的成就，可能要到四年後下屆世界盃才能領略，四年後壓力更大、期許更多，這是理所當然；他期盼這次在卡達的表現，能成為非洲足球的遺產，透過經驗能更強大，為非洲的孩子們培育、建造起持續下去的足球DNA，非洲小孩自此敢於夢想成為足球員，來踢世界盃。

雷吉格拉認為此次表現，為摩洛哥設好高標準，他敢打包票，15年內會有非洲球隊奪下世界盃冠軍。