我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇

編譯盧炯燊／綜合17日電
克羅埃西亞隊擊敗摩洛哥隊，獲得本屆世足賽季軍，全隊在領獎台上慶祝。(路透)
克羅埃西亞隊擊敗摩洛哥隊，獲得本屆世足賽季軍，全隊在領獎台上慶祝。(路透)

卡達世界盃足球賽17日舉行季軍爭奪戰，克羅埃西亞與摩洛哥在多哈「哈里發國際體育場」對陣，同是來自F組的出線球隊再度相遇，也一改在小組賽碰頭時的悶戰，最終上屆亞軍克羅埃西亞2︰1擊敗北非「黑馬」摩洛哥獲得第三名。

連兩屆一亞一季 克軍喜悅「好像贏得冠軍」

對於一些人來說，第三名的比賽只不過是兩支落敗球隊的表演賽，然而隨著終場哨聲響起，摩洛哥隊歷史性勝利無望，失望之情顯而易見；克羅埃西亞球員臉上的喜悅同樣真誠無比。

今次是克羅埃西亞隊第二次在世界盃獲得第三名，1998年首次作為獨立國家作賽時即得到季軍，2018年與法國隊決賽敗陣得亞軍。主教練達利奇(Zlatko Dalić)賽後的記者會上表示，心情「就好像我們贏得了冠軍」。

克羅埃西亞隊贏得季軍，隊長莫德里奇興奮咬住銅牌，為他16年世界盃歷程寫下完美句點...
克羅埃西亞隊贏得季軍，隊長莫德里奇興奮咬住銅牌，為他16年世界盃歷程寫下完美句點。(美聯社)

37歲「魔笛」最後一舞完美謝幕

作為克羅埃西亞隊長的「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)本戰踢滿全場，也是這位37歲老將在世界盃舞台上的最後一戰。

莫德里奇在2006年德國世界盃首次亮相，到2022年卡達世界盃，他已成為克羅埃西亞足球歷史上的傳奇10號，16年世界盃旅程給人留下深刻印象。

莫德里奇率領球隊連續兩屆世界盃闖入四強，獲得一亞一季佳績實屬難得；曾在皇家馬德里連續獲得足球最高獎項的他上台領取銅牌時無法抑制臉上的笑容，因為他完美謝幕。

摩洛哥寫歷史 總教練：世界四強令人驕傲

北非勁旅摩洛哥得第四名雖敗猶榮，因為它已創造非洲球隊世界盃賽上的最佳戰績，尤其讓阿拉伯國家感到自豪。

摩洛哥闖入半決賽是卡達世界盃最不可思議的故事，在16強與八強淘汰賽階段，先後擊敗歐洲勁旅西班牙及葡萄牙。

主教練教練雷格拉吉(Walid Regragui)已經創造歷史，成為歷史上首位領軍晉級世界盃四強的非洲及阿拉伯教練。

雷格拉吉這個名字在過去十天紅遍全球，這位現年47歲的教頭，是在法國出生和成長的摩洛哥移民後代，之前是法國隊球員，又曾在西班牙球隊踢球。

他在賽後的記者會上說，對這場比賽戰果當然失望，但明天醒來時會意識到取得了不少成就，因為摩洛哥是世界上四支最好的球隊之一，讓人感到驕傲。

他是有理由這樣說，因為摩洛哥在卡達的表現，提供不少令人驚訝的故事。從加薩到開羅，慶祝活動綿延不斷；摩洛哥人在多哈的社區自然更加瘋狂。

世界盃 足球 加薩

上一則

世足賽／季軍戰不保守 克羅埃西亞、摩洛哥放手對攻

延伸閱讀

世足賽／「魔笛」最終一曲 莫德里奇帶季軍告別世足

世足賽／「魔笛」最終一曲 莫德里奇帶季軍告別世足
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅
世足賽／有季軍戰可打 摩洛哥教頭仍嘆安慰獎

世足賽／有季軍戰可打 摩洛哥教頭仍嘆安慰獎
世足賽／季軍或靠PK決勝負 金手套候選大對決

世足賽／季軍或靠PK決勝負 金手套候選大對決

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24
西班牙籍主裁判拉奧斯在比賽中向梅西出示黃牌。Getty Images

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

2022-12-12 13:54

世足賽／摩洛哥淘汰葡萄牙晉4強 非洲球隊最佳戰績

2022-12-10 12:06

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅