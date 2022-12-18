世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇

克羅埃西亞隊擊敗摩洛哥隊，獲得本屆世足賽季軍，全隊在領獎台上慶祝。(路透)

卡達世界盃足球 賽17日舉行季軍爭奪戰，克羅埃西亞與摩洛哥在多哈「哈里發國際體育場」對陣，同是來自F組的出線球隊再度相遇，也一改在小組賽碰頭時的悶戰，最終上屆亞軍克羅埃西亞2︰1擊敗北非「黑馬」摩洛哥獲得第三名。

連兩屆一亞一季 克軍喜悅「好像贏得冠軍」

對於一些人來說，第三名的比賽只不過是兩支落敗球隊的表演賽，然而隨著終場哨聲響起，摩洛哥隊歷史性勝利無望，失望之情顯而易見；克羅埃西亞球員臉上的喜悅同樣真誠無比。

今次是克羅埃西亞隊第二次在世界盃獲得第三名，1998年首次作為獨立國家作賽時即得到季軍，2018年與法國隊決賽敗陣得亞軍。主教練達利奇(Zlatko Dalić)賽後的記者會上表示，心情「就好像我們贏得了冠軍」。

克羅埃西亞隊贏得季軍，隊長莫德里奇興奮咬住銅牌，為他16年世界盃歷程寫下完美句點。(美聯社)

37歲「魔笛」最後一舞完美謝幕

作為克羅埃西亞隊長的「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)本戰踢滿全場，也是這位37歲老將在世界盃舞台上的最後一戰。

莫德里奇在2006年德國世界盃首次亮相，到2022年卡達世界盃，他已成為克羅埃西亞足球歷史上的傳奇10號，16年世界盃旅程給人留下深刻印象。

莫德里奇率領球隊連續兩屆世界盃闖入四強，獲得一亞一季佳績實屬難得；曾在皇家馬德里連續獲得足球最高獎項的他上台領取銅牌時無法抑制臉上的笑容，因為他完美謝幕。

摩洛哥寫歷史 總教練：世界四強令人驕傲

北非勁旅摩洛哥得第四名雖敗猶榮，因為它已創造非洲球隊世界盃賽上的最佳戰績，尤其讓阿拉伯國家感到自豪。

摩洛哥闖入半決賽是卡達世界盃最不可思議的故事，在16強與八強淘汰賽階段，先後擊敗歐洲勁旅西班牙及葡萄牙。

主教練教練雷格拉吉(Walid Regragui)已經創造歷史，成為歷史上首位領軍晉級世界盃四強的非洲及阿拉伯教練。

雷格拉吉這個名字在過去十天紅遍全球，這位現年47歲的教頭，是在法國出生和成長的摩洛哥移民後代，之前是法國隊球員，又曾在西班牙球隊踢球。

他在賽後的記者會上說，對這場比賽戰果當然失望，但明天醒來時會意識到取得了不少成就，因為摩洛哥是世界上四支最好的球隊之一，讓人感到驕傲。

他是有理由這樣說，因為摩洛哥在卡達的表現，提供不少令人驚訝的故事。從加薩 到開羅，慶祝活動綿延不斷；摩洛哥人在多哈的社區自然更加瘋狂。