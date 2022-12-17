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世足賽／阿根廷若爭冠 馬拉度納之子：我爸會感到驕傲

中央社／杜哈18日電
阿根廷球王馬拉度納至今仍是許多球迷心目中的民族英雄。（歐新社）
阿根廷球王馬拉度納至今仍是許多球迷心目中的民族英雄。（歐新社）

阿根廷將在2022卡達世界盃足球賽與法國爭冠，阿根廷傳奇球星馬拉度納的兒子席納格拉（Diego Armando Maradona Sinagra）表示，他的父親會為這批球員感到驕傲。

席納格拉1986年9月在義大利那不勒斯（Naples）出生，當時馬拉度納（Diego Maradona）才剛率阿根廷隊在墨西哥世界盃足球賽奪冠。

他多年不曾聯繫父親，但在這位阿根廷球星的晚年倆人關係非凡。馬拉度納2020年11月因心臟病發過世，享壽60歲。

席納格拉雖仍定居那不勒斯，且鮮少去阿根廷，但他和其他阿根廷球迷一樣，一起經歷本屆卡達世界盃的高潮迭起。

席納格拉表示，自己像瘋子一樣看了所有的比賽、所有的報導，並稱自己想把象徵阿根廷隊史第3度拿下世界盃冠軍的第3顆星星放在胸前。

「這些球員值得獲得一座冠軍肯定。他們奉獻自己的一切，只因為穿著身上那件國家隊球衣。我希望這一切成真。」

當被問到馬拉度納會怎麼看這次的世界盃，席納格拉毫不遲疑的表示，他父親熱愛這支球隊，會繼續在天堂看他們比賽。

席納格拉說：「我完全相信，我父親會為他們如此為國爭光而感到驕傲。」

「是時候好好享受梅西（Lionel Messi）的這場比賽了，就像大家看我爸踢球一樣。我們應該用同樣的心態來看梅西比賽。我不喜歡拿他們來比較，因為我認為沒有意義。」

世界盃 梅西 足球

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