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阿根廷法國世足爭金盃 球迷必看4大焦點

中央社杜哈17日綜合外電報導
2022年卡達世界盃足球賽決賽將於美東時間18日早10時登場，哪支隊伍將奪冠？(美聯社)
2022年卡達世界盃足球賽決賽將於美東時間18日早10時登場，哪支隊伍將奪冠？(美聯社)

2022年卡達世界盃足球賽決賽將於美東時間18日早10時登場，阿根廷將迎戰衛冕軍法國，包括梅西和姆巴佩兩大巨星的對決，法國病號頻傳是否影響戰力等，以下是球迷必看的4大焦點。

●梅西對決姆巴佩

梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）分別是阿根廷與法國的靈魂人物，兩人在法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）是隊友，但只有其中1人能笑著返回球隊。

兩人本屆賽事至今都攻進5球，在金靴獎（進球數最多者）排行榜分別高居前兩名，但梅西的進球對阿根廷一路挺進冠軍戰幫助更大。今年將是梅西生涯最後一次參加世足。

姆巴佩驚人的速度和極具威力的射門，與梅西令人目瞪口呆的盤帶、精準傳球及視野形成鮮明對比。梅西5球中有3球來自12碼罰球，而姆巴佩所有的進球則都來自開放式進攻。

●阿根廷能否利用法國左路防守弱點？

梅西日前在準決賽對戰克羅埃西亞時，沿右路帶球突破至對方禁區，妙傳阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez），阿爾瓦雷茲起腳破網，為阿根廷取得冠軍賽門票，堪稱本屆世界盃最精采時刻之一。

梅西與阿爾瓦雷茲合作默契十足，意味阿根廷將可利用法國的左路作為主要進攻區域，原因是姆巴佩會保留體力進攻，很少回頭協助防守，使法國左路出現漏洞。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）在對摩洛哥取得1比0領先時，換上圖拉姆（Marcus Thuram）以保有領先優勢，解決這個問題，不過這也曝露出法國左路防守的弱點，就看阿根廷能否善加利用。

●法國球員頻掛病號添變數

法國日前4強賽出戰摩洛哥時，中場拉比奧（Adrien Rabiot）和後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）都因出現感冒症狀而缺賽，但烏帕梅卡諾仍列入替補球員名單，總教練德尚也認為拉比奧「應該可以」參加決賽。

不過，法國陣中病毒蔓延，柯納特（Ibrahima Konate）、瓦拉內（Raphael Varane）和柯曼（Kingsley Coman）等3名球員都因感冒症狀缺席球隊訓練，肯定會滋長不安的氛圍。

●格里茲曼能否持續組織法國隊攻勢？

法國13顆進球有9球由姆巴佩和吉魯（Olivier Giroud）包辦。另一大將格里茲曼（Antoine Griezmann）在中場組織進攻表現出色，創意十足的助攻為法國帶來的貢獻，抵銷他進球比例日益減少的缺點。

格列茲曼以42顆進球在法國隊史射手榜排名第3，但最後一個入球已是一年前8比0痛宰哈薩克往事。世界盃賽前，法國隊傷兵頻傳，德尚決定將格里茲曼從前鋒移至中場，讓格里茲曼專注於助攻前鋒，為法國隊締造亮眼表現。

梅西 世界盃 足球

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中路紮實、組織成熟 克羅埃西亞踢出自己風格

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