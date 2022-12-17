世足賽／梅西增強精神戰力 老友阿奎羅赴卡達當室友

阿根廷積極備戰18日的冠軍賽。圖為梅西（左）與阿奎羅（中）10日在比賽期間交談。（路透）

阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）在卡達世足賽都一個人住，但在冠軍賽前有人可以在房間內陪他聊天，好友阿奎羅（Sergio Aguero）雖然無法出賽，但還是可以重當室友，成為心靈良伴。

梅西與阿奎羅從青年隊時期就是室友，然而今年卡達世足賽梅西選擇一個人住，原因是34歲的阿奎羅考量心臟問題，在去年12月宣布提前退休 ，結束18年的職業生涯，這次梅西沒有室友相伴。

阿根廷教頭卡帕尼（Lionel Scaloni）邀請因傷無法出席世足賽的球員，到現場為隊友們加油打氣，阿奎羅就在四強賽後驚喜現身，頒獎給獲選單場最佳球員的梅西。

阿奎羅的加入對梅西來說是很重要的支持，他在阿奎羅退休時就曾撰寫感性長文，兩人從小到大都在一起，一同度過他人沒有過的美好時光，「看到你無法再做喜歡的事，我也非常心痛，當然你還是會保持開心，在人生新舞台也能繼續微笑。」

不只阿奎羅，洛塞爾索（Giovani Lo Celso）也在四強戰會合，另外柯瑞 亞（Joaquin Correa）、岡薩雷茲（Nicolas Gonzelez）則預計在冠軍戰前抵達，增強阿根廷的精神戰力。