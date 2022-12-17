我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

世足賽／梅西增強精神戰力 老友阿奎羅赴卡達當室友

記者蘇志畬／即時報導
阿根廷積極備戰18日的冠軍賽。圖為梅西（左）與阿奎羅（中）10日在比賽期間交談。（路透）
阿根廷積極備戰18日的冠軍賽。圖為梅西（左）與阿奎羅（中）10日在比賽期間交談。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在卡達世足賽都一個人住，但在冠軍賽前有人可以在房間內陪他聊天，好友阿奎羅（Sergio Aguero）雖然無法出賽，但還是可以重當室友，成為心靈良伴。

梅西與阿奎羅從青年隊時期就是室友，然而今年卡達世足賽梅西選擇一個人住，原因是34歲的阿奎羅考量心臟問題，在去年12月宣布提前退休，結束18年的職業生涯，這次梅西沒有室友相伴。

阿根廷教頭卡帕尼（Lionel Scaloni）邀請因傷無法出席世足賽的球員，到現場為隊友們加油打氣，阿奎羅就在四強賽後驚喜現身，頒獎給獲選單場最佳球員的梅西。

阿奎羅的加入對梅西來說是很重要的支持，他在阿奎羅退休時就曾撰寫感性長文，兩人從小到大都在一起，一同度過他人沒有過的美好時光，「看到你無法再做喜歡的事，我也非常心痛，當然你還是會保持開心，在人生新舞台也能繼續微笑。」

不只阿奎羅，洛塞爾索（Giovani Lo Celso）也在四強戰會合，另外柯瑞亞（Joaquin Correa）、岡薩雷茲（Nicolas Gonzelez）則預計在冠軍戰前抵達，增強阿根廷的精神戰力。

梅西 退休 柯瑞

上一則

世足賽／對付梅西有解？沙烏地主帥透露秘訣

下一則

場邊人語／美足晉級 本周良機

延伸閱讀

世足賽／對付梅西有解？沙烏地主帥透露秘訣

世足賽／對付梅西有解？沙烏地主帥透露秘訣
世足賽／梅西身體無礙 法國疫情擴大

世足賽／梅西身體無礙 法國疫情擴大
世足賽／南韓民調金球獎「超愛國」 梅西只能排第5

世足賽／南韓民調金球獎「超愛國」 梅西只能排第5
鄧紫棋熱唱慶祝阿根廷晉世足決賽 梅西本人驚喜按讚

鄧紫棋熱唱慶祝阿根廷晉世足決賽 梅西本人驚喜按讚

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺