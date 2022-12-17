世足賽／阿根廷5萬球迷營造主場氣勢 黃牛票飆至4000元

世界盃足球賽決賽讓阿根廷球迷瘋狂，儘管目前在卡達首都杜哈就有4萬名阿根廷球迷，16日還有球迷搭乘航空公司加開的班機趕去杜哈加油。(歐新社)

卡達世界盃 決賽愈來愈接近，法國隊和阿根廷隊將於18日爭奪最後的榮譽，獲勝一方將舉起大力神盃，其中正處於經濟危機的阿根廷，是以盛產世界級球員及瘋狂球迷而聞名。

球隊晉級決賽，阿根廷球迷們自然更加瘋狂，目前在卡達首都杜哈就有4萬名阿根廷球迷，同時還有6000至8000人趕在決賽前抵達杜哈；換言之，決賽當天當地會有近5萬名阿根廷球迷。他們很多會進入決賽的體育場內為球隊吶喊助威，營造出阿根廷隊主場的感覺。

這些狂熱球迷裡，不少已在杜哈停留了一個月，幾乎不放過球隊的每一場比賽。

其中24歲的高代(Belen Godoy)自稱足球 是她的一切，離開家人到杜哈追捧阿根廷隊，即使花光了所有積蓄也在所不惜。現在她身無分文，但仍在杜哈的市集上，向路人及遊客乞討索要世界盃決賽的門票，路人將零錢放在擺放地上的帽子上。

另一個球迷，34 歲的馬錢尼(Machinelli)為了到杜哈而賣掉了一輛卡車，他說只因是會做任何瘋狂的事情來支持阿根廷隊。

這些球迷並不是所有都是來自阿根廷，許多是居住在歐洲，雖然不是看台觀眾的多數，但他們伴隨著鼓聲的吶喊，有時在關鍵時刻的確幫助了球隊。每一個阿根廷球迷都覺得自己和場上的11名球員一樣重要。

隨著氣氛日益狂熱，決賽之戰門票早已售罄，黑市黃牛票每張最少索價4000美元，為此大批球迷聚集在阿根廷足協人員下榻的酒店外抗議，有些人手舉標語牌，寫著「阿根廷足球協會請給我們門票」。

抗議者之一的羅德里格斯(Viviana Rodríguez)說，阿根廷正在經歷政治及經濟上的艱難時期，一切都昂貴了十倍，機票與比賽門票也不例外，他們為了來到這裡付出了很多努力及代價。

阿根廷一直深陷經濟危機、通貨膨脹 率最高、貧困率不斷上升，急切需要盡快的解脫，而進入世界盃決賽能否成為強心針則屬疑問。