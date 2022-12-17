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世足賽／澤倫斯基盼決賽視訊傳遞和平訊息 FIFA拒絕

編譯徐薏茹／綜合16日電
烏克蘭總統澤倫斯基希望在世界盃決賽傳遞世界和平的訊息，但遭國際足球總會(FIFA)拒絕。圖為FIFA主席英凡提諾16日舉行記者會。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基希望在世界盃決賽傳遞世界和平的訊息，但遭國際足球總會(FIFA)拒絕。圖為FIFA主席英凡提諾16日舉行記者會。(路透)

消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)提出希望在18日世界盃決賽開踢前，在卡達賽場透過影片現身，傳遞世界和平的訊息，但遭到國際足球總會(FIFA)拒絕。

消息指出澤倫斯基辦公室對於未獲正面回應感到驚訝，消息人士表示：「我們以為FIFA想要讓其平台用在更棒的用處上。」

但消息人士表明烏克蘭方仍持續與FIFA溝通；CNN聯繫FIFA尚未得到立即回應。

澤倫斯基想公開發表和平訊息的提議並非新鮮事，過去烏克蘭多次藉著重大的國際場合，讓全球聚焦俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

澤倫斯基先前曾以影片方式在G20峰會、葛萊美獎、坎城影展等重要活動現身，他也與西恩潘(Sean Penn)、大衛賴特曼(David Letterman)等多位名人及媒體交談及接受採訪，發揮他過去作為喜劇演員的魅力及媒體應對能力，為烏克蘭爭取國際支持。

但FIFA竭力將政治議題排除在卡達的賽場外，卡達是有史以來第一個主辦世界盃的中東國家，早在世界盃前已引發不少爭議。

世界盃開賽數周前，關於卡達對待LGBTQ群體及移工方式的批評聲浪逐漸高漲，FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)在世界盃開幕前猛烈回應，抨擊歐洲及西方國家虛偽。

FIFA威脅將對在比賽期間配戴「同一份愛」(One Love)臂章的選手祭出懲戒，該臂章象徵所有的傳統、背景、性別及性向認同，以支持LGBTQ族群；FIFA與七個歐洲國家因此出現嚴重分歧。

在16日的記者會上，英凡提諾表示FIFA已經停止部分在卡達的「政治聲明」，因為該協會必須「照顧每個人」。

英凡提諾說：「我們是一個全球組織，我們不歧視任何人。」「我們捍衛價值，捍衛人權以及所有人在世界盃的權利。球迷以及數十億在電視前收看比賽的觀眾有他們自己的議題，他們只想看90或120分鐘的球賽而不需要擔心任何事，只需要享受片刻的快樂與喜悅。」

世界盃 烏克蘭 澤倫斯基

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