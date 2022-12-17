世足賽／克羅埃西亞摩、摩洛哥季軍戰 為「不朽」而戰

17日開踢的卡達世界盃 季軍戰是否有存在的必要性與意義，儘管在每屆賽事都會被拿出來討論，不過這不僅攸關大會獎金分配問題，上屆俄羅斯 世足賽就抱回銀牌的克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇(Andrej Kramaric)就強調，17日這場比賽兩隊勢必都會為了「不朽」的名聲而戰。

今年卡達世足賽大會預計將頒發出4億4000萬美元的總獎金，其中冠軍與亞軍將分別能拿下4200萬美元與3000萬美元，至於季軍與第四名則分別有2700萬美元與2500萬美元的獎金，在每個階段與排名獎金都有差異的情況下，這也讓季軍戰不僅是要為獎牌而戰，也要為獎金而戰。

不過對於克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇來說，季軍戰所爭的不只是獎金，還有「不朽」的名聲，「我認為如果你問摩洛哥的球員，他們也不會認為季軍戰沒有意義。他們是在為自己的生命而戰，如果你能在世足賽贏得獎牌，那你將會成為國家的不朽英雄，這同時也是我們想要做的事情」。

克拉馬里奇指出，上屆拿下銀牌的克羅埃西亞，更清楚有沒有奪牌意義是截然不同，「我們陣中有八名球員來自上屆賽事，大家都很了解獲得獎牌的感受，儘管多數球員還沒有經歷過這一刻，但我認為他們肯定樂意為銅牌而戰，因為這將會永遠被記得，與你共度餘生」。

此外，世足賽頒發的各獎項都需要有相同的依據標準，儘管今年克羅埃西亞與摩洛哥陣中恐難有選手追上已踢進五球的阿根廷梅西 (Lionel Messi)與法國姆巴佩(Kylian Mbappe)來爭奪金靴獎，但過去也不乏有靠著季軍戰進球最終取得金靴獎的球員。