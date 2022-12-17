世足賽／梅西、姆巴佩決賽誰先進球 賠率出爐 賭徒緊盯

世界盃足球賽決賽18日開踢，阿根廷的梅西或法國的姆巴佩對決，誰會先得分，全球賭盤都在押注。圖為印度孟買球迷展出兩隊球星畫像。(Getty Images)

本屆世界盃足球 賽決賽美東時間18日上午10時開踢時，不只足球迷眼睛盯著現場和轉播螢幕，無數「賭徒」也在關切阿根廷的梅西 (Lionel Messi)或法國的姆巴佩(Kylian Mbappe)誰會先得分，希望從各式各樣的賭盤中，贏得「判斷自信」兼「最現實的」獎金。

得分數角球數都能賭

賭盤活躍，從誰先得分、得幾分，到角球次數，到兩隊各得幾分，分出勝負；甚至這兩大明星球員在第幾分鐘攻進球，最後進幾球，都可成為「賭題」；即便不賭主將，也賭次將，如阿根廷的艾瓦雷茲(Julian Alvarez）或馬丁尼茲(Lisandro Martinez)，和法國的吉魯(Olivier Giroud)或格里茲曼(Antoine Griezmann)，也很精采。

梅西已經有人以+170的賠率(下注100元贏170元)賭他會得分，賭他將是第一個得分選手，賠率更高達350；姆巴佩會得分和第一個進球員的賠率各為188和450。

總分的賭盤包括1：1平手(賭100賠490)、0：0平手(+625)、1：0不管哪隊贏，都可獲賠650元。

卡達世界杯足球賽決賽18日舉行，法國隊和阿根廷隊將爭奪最高的榮譽。圖為阿根廷隊加緊練兵。(路透)

名賭斷言梅西必得分

熟悉足壇大小事的Sportsline足球名賭「桶金」艾莫(Jon "Buckets" Eimer)為決賽也做了五組預測，他最有自信的賭項是梅西一定會得分，猜錯他賠170。

艾莫今年英國超聯賽( English Premier League)的預賭成績很不錯， 48-25-1的命中率替100名賭客各贏了1800元。這次世足賽到準決賽前的命中率也有19-24-1。他為決賽做的預測只和Sportsline的訂戶分享。

梅西在卡達六場比賽中，在五場得分，在冠亞爭奪戰中，更有意願要踢贏姆巴佩，拿下金靴獎，何況教練已指定他在點球賽擔任攻門人。

卡達世界杯足球賽決賽18日舉行，法國隊和阿根廷隊將爭奪最高的榮譽。圖為法國隊16日加強體能訓練。(路透)

進球超過預測也有賺

今年迄今為止，他22總得分中，八分是罰球得分。七度獲得金球獎 的梅西，代表阿根廷出賽最近十場，獲得15分。阿根廷的二號得分勇將艾瓦雷茲也不可小覷，在卡達就已攻進四球。

相對而言，法國隊的後衛似乎沒那麼強，這次世足賽僅14日2：0擊垮摩洛哥那場，讓對方抱零。

Sportsline賭盤也賭某一球員的進球總數，如果該球員進球總數超過莊家預測數，賭客還可贏得額外的賠金。