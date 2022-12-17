我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

世足賽／對付梅西有解？沙烏地主帥透露秘訣

記者蘇志畬／即時報導
阿根廷王牌球星梅西是對手嚴加防備的重點。（Getty Images）
阿根廷王牌球星梅西是對手嚴加防備的重點。（Getty Images）

作為卡達世界盃足球賽至今唯一擊敗過阿根廷的隊伍，沙烏地阿拉伯教頭勒納爾（Herve Renard）分享對付梅西的兩點秘訣，一是對德保羅（Rodrigo De Paul）施壓，二是當梅西他持球「你就要撲到他面前」。

阿根廷周日要與法國爭冠，阿根廷的世足之旅從首戰輸給沙烏地阿拉伯開始，爆出史上最大冷門，法國籍主帥勒納爾如何防守阿根廷，尤其是應付梅西的方式，在接受法國體育媒體「隊報（L'Équipe）」時透露一二。

「我們不是只有注意他。」勒納爾表示：「要把他放在阿根廷陣中去通盤考量，才有辦法分析他的範圍以及影響力，觀察球如何傳導給他，總結來說，就是要對德保羅施壓。」

勒納爾認為德保羅是阿根廷最好的球員之一，也因為有他，梅西才能夠在最佳狀態去施展，「他很重要，因為有他在右側才能釋放梅西，當他們掉球時，德保羅會立刻補起防守工作，像這樣的化學效應才是需要去研究的。」

勒納爾也指出，阿根廷無論攻守都是以「德保羅─梅西」連線去做思考，另外還有艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的角色也很關鍵，這點在對克羅埃西亞之戰就看得出來，「我認識德保羅，但他在這屆賽事表現嚇到我了，非常驚豔。」

要能夠剋制阿根廷，勒納爾認為重點是要接近「軸心」，也就是梅西，對阿根廷之戰沙烏地阿拉伯就強調左翼的機動性，至少要有一名中場球員在，「我在中場休息時鼓勵我的球員，他常常離梅西太遠了，當梅西接到球，你就要對到他，要衝上去！」

勒納爾認為，在距離球門35到40碼的位置開始，就絕對不能讓梅西自由控球，「阿根廷不太運用縱深，他們傾向傳導，主要交給梅西，從右側發動進攻，但法國已經有解答，那就是拉比奧（Adrien Rabiot）跟曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）的防守。」

梅西 沙烏地阿拉伯 足球

上一則

世足賽／神調度+球員管理…主帥德尚2絕招 打造強悍法國

延伸閱讀

世足賽／梅西身體無礙 法國疫情擴大

世足賽／梅西身體無礙 法國疫情擴大
世足賽／南韓民調金球獎「超愛國」 梅西只能排第5

世足賽／南韓民調金球獎「超愛國」 梅西只能排第5
鄧紫棋熱唱慶祝阿根廷晉世足決賽 梅西本人驚喜按讚

鄧紫棋熱唱慶祝阿根廷晉世足決賽 梅西本人驚喜按讚
世足賽／不能想像阿根廷沒有梅西 門將：希望他踢到50歲

世足賽／不能想像阿根廷沒有梅西 門將：希望他踢到50歲

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺