世足賽／對付梅西有解？沙烏地主帥透露秘訣

阿根廷王牌球星梅西是對手嚴加防備的重點。（Getty Images）

作為卡達世界盃足球 賽至今唯一擊敗過阿根廷的隊伍，沙烏地阿拉伯 教頭勒納爾（Herve Renard）分享對付梅西 的兩點秘訣，一是對德保羅（Rodrigo De Paul）施壓，二是當梅西他持球「你就要撲到他面前」。

阿根廷周日要與法國爭冠，阿根廷的世足之旅從首戰輸給沙烏地阿拉伯開始，爆出史上最大冷門，法國籍主帥勒納爾如何防守阿根廷，尤其是應付梅西的方式，在接受法國體育媒體「隊報（L'Équipe）」時透露一二。

「我們不是只有注意他。」勒納爾表示：「要把他放在阿根廷陣中去通盤考量，才有辦法分析他的範圍以及影響力，觀察球如何傳導給他，總結來說，就是要對德保羅施壓。」

勒納爾認為德保羅是阿根廷最好的球員之一，也因為有他，梅西才能夠在最佳狀態去施展，「他很重要，因為有他在右側才能釋放梅西，當他們掉球時，德保羅會立刻補起防守工作，像這樣的化學效應才是需要去研究的。」

勒納爾也指出，阿根廷無論攻守都是以「德保羅─梅西」連線去做思考，另外還有艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的角色也很關鍵，這點在對克羅埃西亞之戰就看得出來，「我認識德保羅，但他在這屆賽事表現嚇到我了，非常驚豔。」

要能夠剋制阿根廷，勒納爾認為重點是要接近「軸心」，也就是梅西，對阿根廷之戰沙烏地阿拉伯就強調左翼的機動性，至少要有一名中場球員在，「我在中場休息時鼓勵我的球員，他常常離梅西太遠了，當梅西接到球，你就要對到他，要衝上去！」

勒納爾認為，在距離球門35到40碼的位置開始，就絕對不能讓梅西自由控球，「阿根廷不太運用縱深，他們傾向傳導，主要交給梅西，從右側發動進攻，但法國已經有解答，那就是拉比奧（Adrien Rabiot）跟曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）的防守。」