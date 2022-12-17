世足賽／神調度+球員管理…主帥德尚2絕招 打造強悍法國

法國隊在國際賽連戰皆捷，總教練德尚是當中的靈魂人物。（美聯社）

法國隊在卡達世界盃足球 賽尋求衛冕，將於18日與阿根廷爭冠。世界盃開打前不少人懷疑法國隊能有如今的表現，但靠著總教練德尚（Didier Deschamps）調整陣容，重新打造一支極具戰鬥力的部隊，帶領法國隊再度打進決賽。

德尚過去是傑出的法國國家隊球員，如今是懂得激勵人心的教練。法國在歐洲國家盃16強賽早早出局，令人大失所望；正當德尚處理隊內傷病危機時，又遇上金球獎 得主本澤馬（Karim Benzema）在世界盃賽前因傷退出國家隊。

但這些逆境反而讓德尚發揮出最佳調度能力，他捨棄原本的作戰計畫，讓前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）改踢中場位置，賽果證明了這個決定是神來一筆。

格里茲曼目前效力於西甲馬德里競技，他說：「我的國際賽生涯全都要歸功於他。我為了穿上國家隊球衣、為了法國而付出一切，但也是為了他。」

格里茲曼可以說是本屆世足賽表現最優秀的球員之一，他說：「我的每場比賽、每個動作都像是在向他致謝。我想盡我所能，讓他為他的7號球員感到驕傲。」

或許有些球迷對德尚不以為然，認為他領軍的隊伍應該踢得更精采一些。但格里茲曼提到了德尚不為人知的另一面，他的球員管理技巧遠比戰術常識還重要。

格里茲曼說：「他喜歡與球員聊天，瞭解球員的心情。他每次下指令或提建議，大家都會遵從。」德尚受到球員們如此尊重和敬佩，無疑有部分是因為他在球員時期所獲得的成就。

德尚當時踢中場位置，他在1993年歐冠聯賽率馬賽隊奪冠時，年僅24歲。已退役的法國球員坎托納（Eric Cantona）曾替他取了個「挑水工」的綽號，因為他總能從對手腳下奪得控球權，再傳給隊友。

德尚效力於義甲尤文圖斯時，助球隊拿下一座歐冠聯賽冠軍，然後在1998年世界盃和2000年歐國盃率法國隊奪冠，於32歲退役。

經過一代人的努力，法國國家隊如今堪稱世界一流強隊，而德尚一直是幕後推手之一。

德尚在世足賽前接受訪問時說：「贏球很難，尤其是在世界盃，而衛冕更難。要有球技和天賦，但只有這些也不夠。沒有精神、正確的心態和決心，不可能在世界盃這樣高水準的比賽贏球。」

自1998年的巴西隊之後，時隔24年才有世界盃衛冕軍再次踢進決賽，法國隊在德尚帶領下，期望成為60年來第一支成功蟬聯世界盃冠軍的球隊。