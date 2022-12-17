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世足賽／季軍或靠PK決勝負 金手套候選大對決

世足賽／季軍或靠PK決勝負 金手套候選大對決

記者蘇志畬／綜合報導
克羅埃西亞門將瓦科維奇。（歐新社）
克羅埃西亞門將瓦科維奇。（歐新社）

卡達世界盃足球賽季軍戰，將由克羅埃西亞、摩洛哥兩支防守球隊對決，門將瓦科維奇（Livakovic）與博努（Yassine Bounou）的金手套之爭很有看頭，更可期待出現史上首見的季軍賽PK大戰。

世足賽自1934年開始採用季軍戰以來，僅1986年法國踢到延長賽才以4：2擊敗比利時，而今年克國門將瓦科維奇以及摩洛哥的博努都有金手套級的表現，有可能踢完120分鐘仍不分勝負。

摩洛哥本屆前5戰僅因1顆烏龍球而掉球，直到4強戰對法國，無損球門才被對手兩度攻破，場均失球數0.5；克羅埃西亞則是PK專家，近7次世足賽淘汰賽有5次踢進延長賽或是PK戰，全部都贏球，包括今年擊敗日本、淘汰巴西

兩隊在分組賽已經碰過，當時以0：0握手言和，但季軍戰沒有和局，克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇（Andrej Kramaric）更直言：「這不會是一場友誼賽，他們贏球就能成為英雄，這絕對是一場驟死戰，踢得很僵持，沒有犯錯的空間。」

摩洛哥總教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）也認為這一場會跟分組賽不同，「我們知道克羅埃西亞有多棒，第一戰兩隊都還有些保留，但這一場兩隊都想贏。」摩洛哥進入4強已經改寫非洲、阿拉伯國家在世界盃的歷史，若能再帶面獎牌更是不同。

雷格拉吉認為，更重要的是，這是摩洛哥本屆第7場比賽，「如果你跟任何一個摩洛哥球迷說，他們會感到驕傲，摩洛哥在過去20多年世足賽也僅踢了6場（1998、2018年都在分組賽出局），今年成果可抵超過兩屆賽事。」

這是克羅埃西亞第二次踢季軍戰，前一次在1998年以2：1擊敗荷蘭，拿下隊史第一面獎牌，克拉馬里奇還記得當時的自己在家鄉街道上開心蹦跳，「這是歷史之戰，我們也要讓新世代感到開心。」

摩洛哥門將博努。（Getty Images）
摩洛哥門將博努。（Getty Images）

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