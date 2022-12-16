我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

世足賽／季軍戰對決 克國主帥：摩洛哥像4年前的我們

新華社／杜哈16日電
克羅埃西亞隊主教練達利奇、中場科瓦西奇16日出席季軍戰賽前記者會。（路透）
克羅埃西亞隊主教練達利奇、中場科瓦西奇16日出席季軍戰賽前記者會。（路透）

克羅埃西亞隊主教練達利奇（Zlatko Dalic）16日在卡達世界盃季軍爭奪戰賽前記者會上稱，對手摩洛哥隊非常像四年前的克羅埃西亞隊，希望球隊核心、37歲的莫德里奇（Luka Modric）以後繼續征戰國際賽場。

達利奇表示，摩洛哥隊是本屆世界盃上最大的驚喜，他們看起來更像四年前的克羅埃西亞隊。賽前沒有人想到他們可以走這麼遠，他們完全配得上現在的位置。

「摩洛哥隊表現出高質量的競技水準和團結的精神。他們得到很多球迷支持，每一場比賽都上一個台階。與小組賽中第一場交鋒相比，現在的摩洛哥隊是更具威脅的對手。他們自信心大增，全隊潛能被激發出來。」

克羅埃西亞隊與摩洛哥隊曾在小組賽相遇，當時雙方0:0戰平。達利奇表示，17日的季軍爭奪戰將是一場偉大的對決。

「我們對摩洛哥隊充滿敬意，祝賀他們取得現在的成績。他們和我們有一樣強大的意志力。下場比賽對雙方來說都是最後一戰，是爭奪獎牌的重要一戰。我想他們應該會主力悉數登場，這會是非常困難的比賽。」達利奇說。

目前克羅埃西亞隊中加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、尤拉諾維奇（Josip Juranovic）等球員存在傷病隱憂。達利奇承認，在經歷一個月的緊張比賽後，球員都很疲憊，下一場首發球員會發生變動。

「這是球隊在一個月內的第七場比賽。我要求球員向隊裡匯報傷病和身體狀況。每個人都想成為比賽中的一部分，但我們要非常謹慎。如果球員不是百分百健康，他們在比賽中就需要被替換下場。」達利奇說。

談到莫德里奇，很多媒體猜測這場比賽可能是「魔笛」在世界盃賽場的最後一舞，達利奇希望莫德里奇能夠繼續征戰國際賽場。「我非常期待他能和我們繼續並肩作戰。我也相信他會這樣做。當然，最終是他自己根據個人情況來決定。」達利奇說。

世界盃

上一則

NBA／勇士少3大將只打了1節好球 遭76人壓制苦吞3連敗

下一則

世足賽／神調度+球員管理…主帥德尚2絕招 打造強悍法國

延伸閱讀

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過
世足賽／克摩「金手套」對決 季軍賽史上第1場PK決勝？

世足賽／克摩「金手套」對決 季軍賽史上第1場PK決勝？
世足賽／摩洛哥不滿漏吹2記罰球 投訴墨西哥籍裁判

世足賽／摩洛哥不滿漏吹2記罰球 投訴墨西哥籍裁判
世足賽／「魔笛」還沒落幕 有望奏響歐國盃

世足賽／「魔笛」還沒落幕 有望奏響歐國盃

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺