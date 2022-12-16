世足賽／季軍戰對決 克國主帥：摩洛哥像4年前的我們

克羅埃西亞隊主教練達利奇、中場科瓦西奇16日出席季軍戰賽前記者會。（路透）

克羅埃西亞隊主教練達利奇（Zlatko Dalic）16日在卡達世界盃 季軍爭奪戰賽前記者會上稱，對手摩洛哥隊非常像四年前的克羅埃西亞隊，希望球隊核心、37歲的莫德里奇（Luka Modric）以後繼續征戰國際賽場。

達利奇表示，摩洛哥隊是本屆世界盃上最大的驚喜，他們看起來更像四年前的克羅埃西亞隊。賽前沒有人想到他們可以走這麼遠，他們完全配得上現在的位置。

「摩洛哥隊表現出高質量的競技水準和團結的精神。他們得到很多球迷支持，每一場比賽都上一個台階。與小組賽中第一場交鋒相比，現在的摩洛哥隊是更具威脅的對手。他們自信心大增，全隊潛能被激發出來。」

克羅埃西亞隊與摩洛哥隊曾在小組賽相遇，當時雙方0:0戰平。達利奇表示，17日的季軍爭奪戰將是一場偉大的對決。

「我們對摩洛哥隊充滿敬意，祝賀他們取得現在的成績。他們和我們有一樣強大的意志力。下場比賽對雙方來說都是最後一戰，是爭奪獎牌的重要一戰。我想他們應該會主力悉數登場，這會是非常困難的比賽。」達利奇說。

目前克羅埃西亞隊中加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、尤拉諾維奇（Josip Juranovic）等球員存在傷病隱憂。達利奇承認，在經歷一個月的緊張比賽後，球員都很疲憊，下一場首發球員會發生變動。

「這是球隊在一個月內的第七場比賽。我要求球員向隊裡匯報傷病和身體狀況。每個人都想成為比賽中的一部分，但我們要非常謹慎。如果球員不是百分百健康，他們在比賽中就需要被替換下場。」達利奇說。

談到莫德里奇，很多媒體猜測這場比賽可能是「魔笛」在世界盃賽場的最後一舞，達利奇希望莫德里奇能夠繼續征戰國際賽場。「我非常期待他能和我們繼續並肩作戰。我也相信他會這樣做。當然，最終是他自己根據個人情況來決定。」達利奇說。