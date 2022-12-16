我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院組織調整 新立「中國處」以落實對北京政策

憂升息致衰退 股指連跌兩周

世足賽／賺黑心錢為卡達宣傳？貝克漢親自回應了

聯合新聞網／即時報導
英格蘭傳奇球星貝克漢因幫卡達代言捲入爭議。(美聯社)
英格蘭傳奇球星貝克漢因幫卡達代言捲入爭議。(美聯社)

卡達為首次舉辦世界盃足球賽的中東國家，因此本屆世足不管場上及場下都充滿熱度，過去英格蘭國家隊隊長貝克漢（David Beckham）更是大賺1000萬英鎊（約1237萬美元），卻因為卡達違反人權等爭議，也讓貝克漢成為眾矢之的，甚至不少人認為這種錢他也賺，如今世界盃即將結束他也對此回應了。

據「每日鏡報」等英媒體報導，先前針對貝克漢猛烈攻擊的英國喜劇演員萊塞特（Joe Lycett） 爆料，貝克漢終於願意要解釋了，並將在他的節目中發表獨家聲明，說道：「他透過一位發言人聲明，大衛身為球員以及大使，參與多屆世界盃及大賽，他始終認為相信體育運動有能力成為人們向善的力量，足球是世界上最受歡迎的運動，能將大家聚在一塊，並替社會做出實際貢獻，我們理解對於中東爭議有許多不同的激烈看法，但在該地舉辦世界盃所引發的討論是正面的，我們希望能夠透過這些對話加深所有人理解及同情，並取得進展。」

卡達將同性戀婚姻視為非法，貝克漢卻在當地代言世界盃及旅遊活動，也讓這位昔日眾人追捧的球星，被大家覺得他怎麼賺這種錢，上個月萊塞特就為表抗議，當眾銷毀1萬英鎊，但之後他也證實是作秀，錢已捐給LGBTQ+慈善機構。

世界盃 足球 英國

上一則

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

延伸閱讀

世足賽／克摩「金手套」對決 季軍賽史上第1場PK決勝？

世足賽／克摩「金手套」對決 季軍賽史上第1場PK決勝？
世足決賽黃牛票要價4000美元 阿根廷球迷抗議求助

世足決賽黃牛票要價4000美元 阿根廷球迷抗議求助
世足賽／不能想像阿根廷沒有梅西 門將：希望他踢到50歲

世足賽／不能想像阿根廷沒有梅西 門將：希望他踢到50歲
世足賽／梅西vs姆巴佩 爭金盃也搶金靴

世足賽／梅西vs姆巴佩 爭金盃也搶金靴

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉

畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉