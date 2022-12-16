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世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

新華社／杜哈12月16日電
世界盃季軍戰將開打，卡達杜哈懸掛摩洛哥、克羅埃西亞國旗的帆船。 (中新社)
世界盃季軍戰將開打，卡達杜哈懸掛摩洛哥、克羅埃西亞國旗的帆船。 (中新社)

美東時間17日上午10時卡達世界盃足球賽季軍爭奪戰將打響，克羅埃西亞隊將與摩洛哥隊爭奪第三名。創造歷史的北非勁旅能否再前進一步？傳奇中場莫德里奇（Luka Modric）如何跳「最後一舞」？金手套將花落誰家？這些懸念都將成為季軍戰看點。

看點1：摩洛哥能否再創奇蹟

摩洛哥隊主教練雷格拉吉在戰勝葡萄牙隊之後。（新華社）
摩洛哥隊主教練雷格拉吉在戰勝葡萄牙隊之後。（新華社）

本屆世界盃，摩洛哥隊無疑是「超級黑馬」，他們成為歷史上首支闖入世界盃四強的非洲球隊，這一成績足以載入史冊。

摩洛哥隊組織嚴明、主帥睿智，其反擊速度、防守戰術、守門員天賦是他們在本屆世足賽成功的關鍵。在2勝1平小組第一出線後，摩洛哥隊在淘汰賽階段，PK戰勝西班牙隊；1：0擊敗葡萄牙隊；最終在半決賽0：2不敵衛冕冠軍法國隊，無緣決賽。若能戰勝克羅埃西亞隊，摩洛哥人又將創造非洲球隊世界盃歷史最好成績。

從觀賞性看，世足賽季軍戰大多會打攻勢足球，比賽可能出現大比分。摩洛哥人能否繼續踢出「純粹的足球」，值得期待。

看點2：莫德里奇最後一舞

克羅埃西亞看板人物莫德里奇。（Getty Images）
克羅埃西亞看板人物莫德里奇。（Getty Images）

這很可能是37歲的莫德里奇最後一屆世界盃，作為「隊魂」人物，克羅埃西亞全隊一定希望用勝利，為功勛老將的世界盃生涯畫上句號。

這場比賽，相信雙方都會卸下壓力，盡情享受。克羅埃西亞隊的佩特科維奇（Bruno Petkovic）、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）及佩里希奇（Ivan Perisic），進攻狀態尚佳，再加上莫德里奇的中場穿針引線，克羅埃西亞隊的進攻端也許破局更快；而摩洛哥隊隊長賽斯上一場因傷無法堅持，季軍戰可能休息，這會讓摩洛哥的防守受到一定影響。

總的來說，摩洛哥隊更年輕，擅長防守反擊；克羅埃西亞隊糾錯能力強，耐心極高，會用各種方式突破對手防線。特別是莫德里奇，肯定希望用關鍵傳球或一粒進球為自己的世足賽生涯收官。

看點3：金手套花落誰家

兩隊都有頂級守門員，二者誰會成為本屆世界盃的金手套，就看季軍戰的發揮了。

克羅埃西亞隊門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）在與日本隊的PK決戰中，連續撲出日本隊前3粒點球，成為世界盃歷史上第3位撲出過3粒點球的門將。而在8進4比賽中，瓦科維奇貢獻11次成功撲救，並在PK大戰中撲出羅德里戈（Rodrygo）的點球，淘汰巴西隊。

摩洛哥隊門將博努（Yassine Bounou）同樣表現優異，本屆世界盃，他僅僅在對陣法國隊的半決賽中丟失兩球（不算之前的點球大戰與隊友一粒烏龍）。在對陣西班牙隊的八分之一決賽中，布努更是撲出了對方兩粒點球。在四分之一決賽中，他直接零封了葡萄牙隊，讓C羅飲恨。

本場季軍戰，兩位世界級門神對決，他們的表現同樣值得期待。

世界盃 足球 日本

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