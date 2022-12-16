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世足賽／眼紅法爭冠？德媒再提姆巴佩約會「變性女模」

聯合新聞網／ 即時報導
姆巴佩曾被拍到在遊艇上公主抱變性女模。(路透)
姆巴佩曾被拍到在遊艇上公主抱變性女模。(路透)

德國在本屆卡達世界盃足球賽小組賽提前出局，如今看著法國即將與阿根廷爭冠，德國媒體此時又重提即將滿24歲的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）曾約會大他6歲變性女模一事，「姆巴佩與變性女模，是真愛還是假愛？」

這是三個月前發生的事，姆巴佩在參加完坎城影展後，被拍到與三性女模一起在遊艇上玩樂畫面，其中一位伊娜·拉奧(Ines Rau)是首位登上花花公子雜誌的變性女模，現年31歲的他先前表示，自己有很長一段時間隱瞞是第三性，但最後選擇說出真相。該事當時處於姆巴佩在法甲巴黎聖日耳曼隊內傳出內部不合，姆巴佩與梅西關係緊張之際，因此格外引人側目。

然而事件後續，並沒有再有報導。如今被德國媒體再拿來老調重彈，不免讓人覺得德國媒體眼紅法國的表現。

德國 坎城影展 梅西

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