巴西世足封王夢碎 少數球迷寧願阿根廷拿下冠軍

世界盃冠軍賽前，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家商店裡擺滿了阿根廷足球隊的相關物品。美聯社

巴西 男子小桑托斯前往卡達為球星內馬爾（Neymar）率領的國家隊加油，但巴西在8強賽淘汰出局，他移愛巴西大敵阿根廷隊，也就是足球 巨星梅西 （Lionel Messi）領軍的隊伍。

現年38歲的小桑托斯（Jose Arnaldo dos Santos Junior）是位牙醫，他在回到巴西聖保羅（Sao Paulo）時表示，「身為足球迷，我認為阿根廷夠資格拿下冠軍」。

因此在阿根廷13日以3比0踢敗克羅埃西亞的4強賽進行中，他為阿根廷加油，如今阿根廷手中已握有冠軍賽門票。

小桑托斯甚至穿上阿根廷藍白雙色球衣，走在巴西第一大城聖保羅的街道上，而「不覺得難為情」。到了冠軍賽當天，他才不理會巴西球王比利（Pele）和阿根廷足球金童馬拉度納（Diego Maradona）誰更優秀這種老問題，只會支持阿根廷擊敗法國以捧下大力神盃。

他說：「阿根廷人酷愛他們的足球隊和國家隊，他們的國家隊決心堅定，任何足球愛好者都會支持這種崇高的特質。」

阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在世足開踢後曾表示，如果阿根廷拿不到冠軍，「我寧可是其他南美球隊」拿下，即使是巴西也好。

不過民調顯示，只有33%巴西人願將阿根廷視為自己的影子；有60%以上表示，不希望阿根廷在世足賽封王。